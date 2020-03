निर्भया दोषियों के फांसी को बॉलीवुड ने बताया 'न्याय की जीत', यहां पढ़ें सेलेब्स का Reaction

नई दिल्ली: आज सुबह साढ़े पांच बजे निर्भया के चारों दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को फांसी दे दी गई. मेडिकल टीम ने शवों की जांच कर उन्हें फांसी से उतार दिया है. शवों को एंबुलेंस के जरिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, वहां पांच डॉक्टरों की टीम बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी. पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी. पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. बॉलीवुड ने भी देश की बेटी को इंसाफ दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है. निर्भया आंदोलन के समय कई बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी. अब निर्भया के दोषियों को फांसी मिलने के बाद बॉलीवुड से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं.

#JusticeForNirbhaya My thoughts and prayers are with the parents, friends & loved ones of Nirbhaya. The wait has been long but the justice has been served. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 20, 2020

रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh)

एक्टर रितेश देशमुख ने अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा- निभर्या के माता पिता, उनके दोस्तों के साथ मेरी संवेदना है. समय जरूर लगा लेकिन न्याय हुआ है.

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen)

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने ट्वीट कर इसे न्याय की जीत बताया है. सुष्मिता सेन ने निर्भया की मां आशा देवी की तारीफ की. वो ट्वीट में लिखा हैं- मां के धैर्य और सहनशक्ति को इंसाफ मिल गया है. आखिरकार न्याय हुआ.

A Mother’s resilience Asha Devi sees it through!! Finally some justice!! #Nirbhaya Dugga Dugga — sushmita sen (@thesushmitasen) March 20, 2020

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu)

समय-समय पर महिलायों के मुद्दे को अपने फिल्मों के जरिए उठाने वाली तापसी पन्नू का भी रिएक्शन सामने आया है. उनके मुताबिक अब निर्भया की मां और उनका परिवार चैन की नींद सो पाएगा. ये काफी लंबी और संघर्षपूर्ण लड़ाई रही.

बॉलीवुड ने निर्भया मामले को कभी भूलने नहीं दिया. अपने फिल्मों के माध्यम से निर्भया के इंसाफ के जंग से जुड़ाव रहा. कई फिल्में देखी गई हैं जहां या तो निर्भया जैसे मामले दिखाए गए हैं या जहां उसी से प्रेरित होकर कहानियां दिखाई गई हैं. India's Daughter, "Indian never again NIRBHAYA जैसी फिल्में देखने को मिली हैं. आज इंसाफ मिलने के बाद जाहिर है कि सभी बॉलीवुड सितारें खुश हैं.

