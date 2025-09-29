अच्छा खेला 'अभिषेक बच्चन'...भारत की जीत से गदगद हुए अमिताभ बच्चन, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर की ली चुटकी

टीम इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान को रोमांचक टी20 फाइनल में पांच विकेट से हराकर अपना नौवां एशिया कप जीत लिया, जिसने दुनिया भर के फैंस को खुशी से भर दिया. पूरे मैच के दौरान काफी चीजें बदलती रहीं, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे की मजबूत साझेदारी ने अंतिम ओवर में भारत को जीत दिलाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक जश्न मना रहे हैं. इस बीच अमिताभ बच्चन ने भी भारत की जीत पर एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ही ट्रोल कर दिया.

दरअसल, हाल ही में एक बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने अभिषेक शर्मा का जिक्र करते हुए अभिषेक बच्चन का नाम गलती से ले लिया था. इसका जवाब अभिषेक ने भी दिया था. लेकिन अब एशिया कप जीतने के बाद अब ट्रोल करने में अभिषेक के पिता और महानायक अमिताभ बच्चन भी पीछे नहीं रहे.

अमिताभ बच्चन ने ली चुटकी

जैसे ही भारत ने खिताब जीता, सोशल मीडिया जश्न से गूंज उठा. बॉलीवुड स्टार्स और साउथ सिनेमा के दिग्गजों ने एक्स के जरिए टीम इंडिया की तारीफ की. इसी बीच अमिताभ बच्चन ने पोस्ट करके शोएब अख्तर के पुराने कमेंट पर चुटकी ली. उन्होंने लिखा, 'जीत गए !! .. अच्छा खेला 'अभिषेक बच्चन' .. ऊपर जबान लड़खड़ाई और इधर, बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, लड़खड़ा दिया दुश्मनों को. बोलती बंद! जय हिन्द ! जय भारत ! जय मां दुर्गा.'

वायरल हुआ शोएब अख्तर का बयान

दरअसल, एक पाकिस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने गलती से भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की जगह बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो गई. इतना ही नहीं, खुद अभिषेक ने भी बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देकर शोएब को रोस्ट किया. उनका पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शोएब कहते हैं, 'अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर दे तो फिर मिडिल ऑर्डर का क्या होगा?'.

पैनल में बैठे रिपोटर्स ने तुरंत उन्हें सुधारते हुए बताया कि यहां अभिषेक शर्मा की बात हो रही है. ये मजेदार गलती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. शो के होस्ट और मेहमानों ने भी हंसते हुए इसका मजा लिया. बाद में अभिषेक बच्चन ने खुद इस क्लिप को एक्स (ट्विटर) पर शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'सर, पूरी इज्जत के साथ कहता हूं… मुझे तो लगता है वो मुझे आउट कर ही नहीं पाएंगे. वैसे भी मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं हूं'. इस ह्यूमर भरे जवाब ने फैंस को खूब हंसाया.