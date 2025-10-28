सुपरस्टार रजनीकांत और दामाद के घर में बम...., शिकायत मिलते ही पहुंची पुलिस और बम स्क्वायड टीम, जानें जांच में क्या निकला?

Rajinikanth Dhanush Bomb Threats: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष के घर में बम प्लांट करने की धमकी भरा एक ईमेल सोमवार को डीजीपी के पास आया. अज्ञात शख्स की ओर से आए इस ईमेल के बाद दोनों एक्टर्स के घरों की जांच हुई, जिसके बाद पता चला की धमकी भरा मेल फर्जी निकला. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
Trending Photos
Rajinikanth Dhanush Bomb Threats: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष को सोमवार को धमकी मिली. तमिलनाडु के डीजीपी को ईमेल के जरिए सुपरस्टार्स के घर बम से उड़ाने की धमकी आई. इसके बाद पुलिस ने सुपरस्टार्स की सुरक्षा बढ़ा दी और इस मामले में जांच में जुटी हुई है. एक रिपोर्ट ने इस धमकी को फेक बताया है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला-
पुलिस ने शुरू की जांच
दरअसल, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने डीजीपी को ईमेल के जरिए धमकी दी. जिसमें बताया गया कि धनुष और रजनीकांत के घर पर बम रखे गए हैं. इस मेल के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी.
धनुष के घर भी पहुंची टीम
इस धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ रजनीकांत के घर पहुंची और जांच में जुट गई. ऐसे ही एक्टर धनुष के घर भी पड़ताल शुरू हुई. जिसके बाद पता चला कि ये फेक मेल था.
इन सितारों को भी मिली थी धमकी
इससे पहले 2 अक्टूबर को एस ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि राज्य के कई वीआईपी ऑफिस और घरों में बम रखे गए हैं. इस लिस्ट में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन और अन्य का नाम भी था. इसके बाद 9 अक्टूबर को पुलिस ने एक्टर और राजनेता विजय के घर पर बम रखने की धमकी देने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिसने फेक कॉल किया था. इतना ही नहीं बीते 14 अक्टूबर को फेमस संगीतकार इलैयाराजा के स्टूडियो में भी इस तरह के फर्जी मेल मिले थे. पुलिस ने जांच में इन मेल को फर्जी पाया था.
रजनीकांत और धनुष वर्कफ्रंट
वहीं सुपरस्टार रजनीकांत के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह आखिरी बार लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था. इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं एक्टर धनुष को जल्द ही हिंदी फिल्म 'तेरे इश्क में' देखा जाएगा.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.