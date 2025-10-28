Advertisement
trendingNow12979099
Hindi Newsबॉलीवुड

सुपरस्टार रजनीकांत और दामाद के घर में बम...., शिकायत मिलते ही पहुंची पुलिस और बम स्क्वायड टीम, जानें जांच में क्या निकला?

Rajinikanth Dhanush Bomb Threats: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष के घर में बम प्लांट करने की धमकी भरा एक ईमेल सोमवार को डीजीपी के पास आया. अज्ञात शख्स की ओर से आए इस ईमेल के बाद दोनों एक्टर्स के घरों की जांच हुई, जिसके बाद पता चला की धमकी भरा मेल फर्जी निकला. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 28, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष

Rajinikanth Dhanush Bomb Threats: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और एक्टर धनुष को सोमवार को धमकी मिली. तमिलनाडु के डीजीपी को ईमेल के जरिए सुपरस्टार्स के घर बम से उड़ाने की धमकी आई. इसके बाद पुलिस ने सुपरस्टार्स की सुरक्षा बढ़ा दी और इस मामले में जांच में जुटी हुई है. एक रिपोर्ट ने इस धमकी को फेक बताया है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला-  

पुलिस ने शुरू की जांच 
दरअसल, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने डीजीपी को ईमेल के जरिए धमकी दी. जिसमें बताया गया कि धनुष और रजनीकांत के घर पर बम रखे गए हैं. इस मेल के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी. 

धनुष के घर भी पहुंची टीम 
इस धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ रजनीकांत के घर पहुंची और जांच में जुट गई. ऐसे ही एक्टर धनुष के घर भी पड़ताल शुरू हुई. जिसके बाद पता चला कि ये फेक मेल था. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन सितारों को भी मिली थी धमकी
इससे पहले 2 अक्टूबर को एस ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी. जिसमें कहा गया था कि राज्य के कई वीआईपी ऑफिस और घरों में बम रखे गए हैं. इस लिस्ट में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन और अन्य का नाम भी था. इसके बाद 9 अक्टूबर को पुलिस ने एक्टर और राजनेता विजय के घर पर बम रखने की धमकी देने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिसने फेक कॉल किया था. इतना ही नहीं बीते 14 अक्टूबर को फेमस संगीतकार इलैयाराजा के स्टूडियो में भी इस तरह के फर्जी मेल मिले थे. पुलिस ने जांच में इन मेल को फर्जी पाया था. 

रजनीकांत और धनुष वर्कफ्रंट 
वहीं सुपरस्टार रजनीकांत के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह आखिरी बार लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था. इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं एक्टर धनुष को जल्द ही हिंदी फिल्म 'तेरे इश्क में' देखा जाएगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

RajinikanthDhanushBomb Threats

Trending news

PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां