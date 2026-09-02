/क्या सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा है दिशा सालियान का कनेक्शन? 6 साल बाद जगी इंसाफ की उम्मीद, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

6 साल से चर्चा में रहे दिशा सालियान मौत मामले को आज एक नया मोड़ मिला है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे CBI जांच के आदेश दिए हैं और FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं. हालांकि, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है जब तक ठोस सबूत न मिल जाएं, तब तक किसी को भी आरोपी न माना जाए. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि CBI जांच में आखिरकार क्या सामने आता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीआई को औपचारिक एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच तुरंत शुरू करने को कहा है. इसके साथ ही मुंबई पुलिस के पास मौजूद केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड, साक्ष्य और दस्तावेज सीबीआई के सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई सबसे पहले पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करे. हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जब तक ठोस और पर्याप्त सबूत न मिल जाएं, तब तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा.
सतीश सालियान की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अदालत का आभार व्यक्त किया है. उनका कहना है कि वे पिछले छह वर्षों से अपनी बेटी की मौत की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे थे. 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद दिशा की मौत हो गई थी. मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पिता सतीश सालियान ने गंभीर सवाल उठाते हुए हत्या और साजिश की आशंका जताई थी.
दिशा सालियान केस में पूरा मामला क्या है?
8 जून 2020 की रात दिशा सालियान की बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी. मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज कर जांच बंद कर दी थी. इसके बाद परिजनों और जनहित में उठते सवालों के बीच मामले को फिर से देखा गया. सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी और इसे छुपाने की कोशिश हुई, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए.
याचिका में शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें आरोपी नहीं माना है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक जांच में ठोस सबूत न मिल जाएं, तब तक किसी को आरोपी न समझा जाए.
अब पूरा दारोमदार CBI की जांच पर है. CBI की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, उसी पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी. CBI जांच में अगर कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके चार्जशीट दाखिल की जाए. यदि जांच में अपराध का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो CBI संबंधित अदालत में नियमानुसार क्लोजर/समरी रिपोर्ट दाखिल करे. यदि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होती है, तो उसके खिलाफ सतीश सालियान को विरोध याचिका दायर करने की छूट कोर्ट ने दी है.
क्या 6 साल बाद मिस्ट्री सॉल्व होगी?
घटना के 6 साल बाद अब सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आने की उम्मीद जगी है. सीबीआई अब घटना के दिन के घटनाक्रम, गवाहों के बयान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों की नए सिरे से जांच करेगी. यदि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिलता है तो वह क्लोजर या समरी रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर परिवार को आपत्ति जताने का अधिकार होगा और अगर इस मामले में कुछ मिलता है तो उसकी जांच की रिपोर्ट कोर्च में सौंपी जाएगी.
सीबीआई और पुलिसिया जांच में क्या अंतर होता है?
स्थानीय पुलिस की जांच अक्सर सीमित क्षेत्राधिकार और शुरुआती रिपोर्ट (एडीआर) के दायरे में होती है, जैसा कि इस केस में धारा 174 के तहत हुआ. इसके विपरीत, सीबीआई एक केंद्रीय और स्वतंत्र एजेंसी है जो बिना स्थानीय दबाव के वैज्ञानिक साक्ष्यों, डिजिटल फॉरेंसिक जांच और केंद्रीय प्रयोगशालाओं की मदद से नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर व्यापक जांच करती है.
मुंबई पुलिस की SIT जांच पर क्या-क्या सवाल उठाए गए थे?
मुंबई पुलिस और उसकी एसआईटी जांच पर सवाल उठाए गए थे कि घटना के सालों बाद तक मामले में केवल धारा 174 (एडीआर) के तहत ही पूछताछ क्यों चलती रही. याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया था कि 14वीं मंजिल से गिरने के बावजूद शव की स्थिति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विसंगतियों और संभावित साजिश के कोणों की निष्पक्ष जांच नहीं की गई.
सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या कनेक्शन है?
दिशा सालियान दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं. दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई और महज छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए. इतने कम समय के अंतर पर हुई दो मौतों के कारण सोशल मीडिया और जनता के बीच कई थिअरीज और दावे सामने आए कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं. सतीश सालियान ने भी अपनी याचिका में दोनों घटनाओं के तार जुड़े होने और बड़ी साजिश की आशंका जताई थी. अब सीबीआई जांच में इन सभी पहलुओं पर से पर्दा उठने की उम्मीद है.