यूपी सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, कब आएगी?
Advertisement
trendingNow12896643
Hindi Newsबॉलीवुड

यूपी सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, कब आएगी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीज की अनुमति मिल गई है. अदालत ने कहा था कि वे खुद इस फिल्म को देखेंगे. 21 अगस्त को फिल्म देखने के बाद आगे की सुनवाई हुई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, कब आएगी?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' को बॉम्बे हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को इसे सर्टिफिकेट देने का आदेश देते हुए फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ कर दिया है. 

फिल्ममेकर्स जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट जारी करेंगे. दरअसल, सीबीएफसी ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फिल्म देखने के बाद सोमवार को इस केस की सुनवाई की.

'अजेय’ की रिलीज को दी हरी झंडी

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान उन्हें फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला. बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने इस केस की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा, “हमने फिल्म देखी, लेकिन फिल्म में कोई परेशानी नहीं है. मेकर्स ने डिस्क्लेमर भी दिया है. आपने अगर ये फिल्म देखी होती तो बहस आसान होती.”

कोर्ट ने सब्मिट किए डिस्क्लेमर को पहले से बेहतर बताया. इसमें लिखा है कि फिल्म एक सिनेमैटिक अडॉप्शन है. अदालत ने पाया कि 21 जगह पर जो आपत्ति थी, वो सही नहीं है. उन्होंने पाया कि फिल्म ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए इसे सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका को वैध माना, और अब यह फिल्म रिलीज की जाएगी. कोर्ट के आदेश के बाद निर्माता आगे ऑर्डर कॉपी लेकर फिल्म की रिलीज डेट निर्धारित करेगी.

मेकर्स जल्द बताएंगे तारीख 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी के वकील की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि इससे योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि ये फिल्म उसी किताब पर आधारित है, जिसका खुद उन्होंने प्रचार किया था. बता दें कि फिल्म के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस ने 5 जून को फिल्म सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड में आवेदन किया था, लेकिन तय समय सीमा 15 दिन के भीतर सीबीएफसी ने कोई जवाब नहीं दिया.

इसके बाद उन्होंने 3 जुलाई को 'प्राथमिकता योजना' के तहत तीन गुना फीस भरकर फिर से आवेदन किया. उन्हें 7 जुलाई को स्क्रीनिंग की तारीख मिली, लेकिन स्क्रीनिंग एक दिन पहले ही बिना कारण रद्द कर दी गई. इसके बाद ही उन्होंने कोर्ट का रुख किया था. इस फिल्म का निर्देशन 'महारानी 2' के निर्देशक रवींद्र गौतम ने किया है. फिल्म में दिनेश लाल यादव (निरहुआ), अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह, और सरवर आहूजा जैसे कलाकार हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Ajey The Untold Story Of A Yogi

Trending news

अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
;