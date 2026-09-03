श्रुति हासन को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश

मुंबई हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस श्रुति हासन के डीपफेक और उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल के खिलाफ राहत दी है. कोर्ट ने एक्ट्रेस को संरक्षण दिया है. कोर्ट में पेश सबूतों से पता चलता है कि एक्ट्रेस की इमेज, नाम और प्रतिष्ठा को इससे काफी नुकसान हुआ है. एक्ट्रेस श्रुति हासन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि एआई के जरिए उनकी फोटो, वीडियो और आवाज का इस्तेमाल कर नकली कंटेंट बनाने वालों पर रोक लगाई जा सके.
एक्ट्रेस श्रुति हासन ने अपने दायर मुकदमे में कई संस्थाओं और अज्ञात व्यक्तियों से 15 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. उनका आरोप है कि उनकी परमिशन के बिना ही उनके वाली फोटो से ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं. इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की है.
मुंबई हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस श्रुति हासन को एआई डीपफेक द्वारा उनकी आपत्तिजनक फोटो, फर्जी विज्ञापन के खिलाफ सुरक्षा दी है. अदालत ने कहा है कि उनके पक्ष में मजबूत मामला बनता है. सुनवाई के दौरान जज ने माना कि इंटरनेट पर ऐसी नकली चीजों के वायरल होने से एक्ट्रेस की इमेज और करियर पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है. कोर्ट ने माना है कि इस तरह के नुकसान की भरपाई पैसों से पूरी नहीं की जा सकती है.
कोर्ट ने कहा है कि AI द्वारा बना फर्जी कंटेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बार-बार कॉफी और शेयर किया जा सकता है. इससे किसी भी स्टार या कलाकार की सालों की कमाई, इज्जत मिनटों में खराब हो जाती है.
कोर्ट ने माना कि केवल फोटो चुराना मामला नहीं है, बल्कि यह इंसान की इज्जत,पहचान और निजता पर हमला करता है. कोर्ट के अनुसार सबूत साफ है कि डीपफेक और नकली फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके एक्ट्रेस के अधिकारों का हनन किया गया है. जज ने बोला कि हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है. संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि AI के जरिए किसी भी इंसान की इमेज खराब करने की इजाजत नहीं दी सकती है.
कोर्ट ने साफ कहा कि श्रुति हासन की पहचान वाली आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को तुरंत हटा दें. अदालत ने साफ किया है कि अनुच्छेद 19 (1)(a) और 21 के अनुसार हर नागरिक को निजता और सम्मान से जीने का हक है.