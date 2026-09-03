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श्रुति हासन को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश

श्रुति हासन के डीपफेक और उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. कोर्ट ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया है.

Written ByShilpa
Published: Sep 03, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:22 PM IST
श्रुति हासन को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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