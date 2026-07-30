राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' को शापित और हॉन्टेड कहने पर HC ने लगाई रोक, एक्टर के निधन के 14 साल बाद आया फैसला

हिंदी सिनेमा के दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसला आया है. सोशल मीडिया और मीडिया हाउस को बंगले को शापित, भूतिया और अनलक्की बताने से रोक दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का दावा करना मकान मालिक के जीवन के जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
राजेश खन्ना का बंगले का मालिक बिजनेस मैन शशि शेट्ठी हैं. राजेश खन्ना के निधन के बाद अक्षय कुमार ने इस बंगले को लगभघ 90 करोड़ में बेच दिया था. उन्होंने इस बंगले तोड़कर नया घर बनवाया था. लेकिन उन्होंने बंगले का नाम नहीं बदला है. आज भी बंगले का नाम आशीर्वाद है.
सोशल मीडिया पर कई आर्टिकल्स में राजेश खन्ना के बंगले को भारत का भूतिया मकान, अशुभ मकान की लिस्ट में शामिल किया था. घर को लेकर फैल रही अफवाह से परेशान होकर घर के मालिक शशि शेट्टी बॉम्बे हाईकोर्ट गए. हाई कोर्ट ने कहा कि शशि शेट्टी की आपत्ति एकदम सही है. सनसनी फैलाने के लिए किसी के घर को भूतिया या शापित बताना गलता है. कोर्ट में कोई भी आरोपी पक्ष अपनी दलील लेकर या बचाव के पक्ष में नहीं आया है. इसी वजह से कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को होने वाली सुनवाई तक इन खबरों पर रोक लगा दी है.
1950 के दशक में एक्टर राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को लगभग 65 हजार रुपये में खरीदा था. इस घर में रहते हुए राजेंद्र कुमार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था. उन्हें उस समय में जुबली कुमार कहा जाने लगा.
राजेश खन्ना ने इस बंगले को 3.5 लाख में खरीद लिया. इस बंगले में रहते हुए राजेश खन्ना ने भी कई हिट फिल्मों में काम किया है. बंगेल में रहते हुए ही वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने. बंगले में रहते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऊंचा मुकाम हासिल किया था.
साल 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके परिवार के लोगो ने आशीर्वाद बंगले को शशि शेट्टी को बेच दिया था. बंगला बिकने के बाद नए मालिक ने इसपर नया घर बना लिया. उन्होंने बंगले का नाम नहीं बदला, आज भी बंगला आशीर्वाद के नाम से है.