हॉलीवुड-बॉलीवुड की मारधाड़ एक्शन फिल्म देख हो गए हैं बोर, देखें ये कोरियन ड्रामा

अगर आप लंबे समय से मारधाड़ और एक्शन फिल्म और सीरीज देख बोर हो गए हैं तो आप रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म या सीरीज देख सकते हैं. आप कोरियन ड्रामा देख सकते हैं. कोरियन ड्रामा की स्टोरी सॉफ्ट होती है. सीरीज में किसी तरह की मारधाड़ नहीं सीधा सॉफ्ट रोमांस होता है जिसे यंग लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आप भी इस हफ्ते में ये कोरियन सीरीज को देख सकते हैं.
यह ड्रामा कोयिरन के ऐतिहासिक जोसेन काल पर आधारित है. सीरीज की कहानी में एक शेफ की है जो मॉडर्न टाइम से अचानक अतीत में चली जाती है. वह अपने खाना बनाने की कला से राजमहल की मुख्य शेफ बन जाती है. वहीं राजा एक खतरनाक राजनीति में फंस जाता है.
वेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिंस एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है. फिल्म की कहानी 1950 से 2000 के दशक तक फैली हुई है. इस सीरीज में कपल का प्यार, परिवार और संघर्ष दिखाया गया है. इस सीरीज में रिश्तो और समय को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाया गया है.
ये कोरियन ड्रामा नेटफ्लिक्स की सीरीज है. यह एक लव स्टोरी है. जिसमें दो अनजान लोग मिलकर बिछड़ जाते हैं. सालों तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. यहीं से रोमांस पर आधारित है.
हीरोज ऑन कॉल एक मेडिकल ड्रामा है, जिसमें एक डॉक्टर की कहानी है. जो कि पहले युद्ध के दौरान काम कर चुका होता है. अब अस्पताल में काम करता है तो उसका तरीका सबको अजीब लगता है. लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनकी काबिलियत समझ आने लगती है.