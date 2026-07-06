/अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर संग लिए सात फेरे, वरमाला के बाद हुई रजिस्टर मैरिज; दूल्हा-दुल्हन की पहली फोटोज

Anshula Kapoor-Rohan Thakkar Wedding: फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने 6 जुलाई को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली. शादी से पहले दोनों के प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी पूरे हुए, जिनमें परिवार और करीबी दोस्तों ने हिस्सा लिया.
यह शादी मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में हुई. अब इस खूबसूरत समारोह का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.
फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर सोमवार को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंध चुकी है. दोनों ने पहले पारंपरिक रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए और इसके बाद अपनी शादी को कानूनी रूप से रजिस्टर भी कराया.
इससे पहले अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों अपनी शादी का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कराते नजर आए. इस खास मौके पर रोहन गोल्डन-ग्रे रंग की शेरवानी में बेहद शाही अंदाज में दिखे, जबकि अंशुला पीच रंग के खूबसूरत लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वीडियो में शादी की रस्में पूरी होने के बाद परिवार के एक बड़ों को नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए भी देखा गया, जिसने इस पल को और भी भावुक बना दिया.
एक वीडियो में अर्जुन कपूर अपनी बहन के साथ हर पल खड़े दिखाई दे रहे हैं. वहीं जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी अंशुला के साथ शादी की रस्मों में शामिल नजर आईं. एक अन्य वीडियो में अनिल कपूर मेहमानों से बातचीत करते दिखाई दिए. अभिनेता अनुपम खेर भी इस खास मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं.
Mumbai, Maharashtra: The wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/uEtlKxxUru
IANS iansindia
Mumbai, Maharashtra: Actor Anil Kapoor attends the wedding ceremony of Anshula Kapoor, sister of Actor Arjun Kapoor, being held at the Taj Lands End pic.twitter.com/ihEs6yarkW
इससे पहले अंशुला ने अपनी मेहंदी सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए अपनी बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का भी आभार जताया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेहंदी के रंग, मस्ती, प्यार और यादों से भरे इस खास दिन को मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जाह्नवी और खुशी, आपका दिल से धन्यवाद. आपने हर छोटी-बड़ी बात का जिस तरह ध्यान रखा, उससे मैं बिना किसी चिंता के इस पल को पूरी तरह जी सकी और खुद को बेहद खास महसूस किया."
बता दें कि अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी की रस्मों की शुरुआत 21 जून को माता की चौकी के साथ हुई थी, जो रोहन के परिवार ने किया. इस खास मौके पर कपूर परिवार के मेंबर्स शामिल हुए. महीप कपूर, शनाया कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ट्रेडिशनल लुक में नजर आए.
अंशुला और रोहन की लव स्टोरी की बात करें, तो दोनों 2022 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे और धीरे-धीरे उनके बीच बॉन्डिंग हो गई. जुलाई 2025 में रोहन ने एक ट्रिप के दौरान अंशुला को प्रपोज किया. उन्होंने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ठीक रात 1:15 बजे यह बड़ा सवाल ठीक उसी समय पूछा जब उन्होंने पहली बार बातचीत शुरू की थी.
इसके बाद अंशुला-रोहन ने जुलाई 2025 में सगाई के बाद, आखिरकार सोमवार को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक पारंपरिक समारोह में शादी की. अंशुला और रोहन की शादी के जश्न पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं.