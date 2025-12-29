Advertisement
trendingNow13057306
Hindi Newsबॉलीवुडबॉर्डर 2 का 46 सेकेंड का घर कब आओगे गाने का टीजर रिलीज, 4 सिंगर्स ने दी आवाज, 2 जनवरी को लोंगेवाला में मचेगा बवाल

'बॉर्डर 2' का 46 सेकेंड का 'घर कब आओगे' गाने का टीजर रिलीज, 4 सिंगर्स ने दी आवाज, 2 जनवरी को लोंगेवाला में मचेगा बवाल

Border 2 के आइकॉनिक गाने 'घर कब आओगे' का टीजर रिलीज हो गया है. इस 46 सेकेंड के वीडियो ने लोगों में जोश भर दिया है और अब वो इस गाने के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉर्डर 2
बॉर्डर 2

Border 2 Iconic Song Teaser Out: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक्साइमेंट लोगों के बीच काफी तगड़ा है. इस मूवी के रिलीज होने में अब कम दिन ही बचे हैं.ऐसे में मेकर्स ने 'बॉर्डर' फिल्म के आइकॉनिक गाने का टीजर रिलीज कर दिया है. इस 46 सेकेंड के टीजर में आपको उसी पुराने गाने की आवाज सुनाई देगी जो आपको मन को सुकून कई साल से दे रहा है. इस गाने के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया. जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. 

'बॉर्डर 2' 'घर कब आओगे' गाना टीजर आउट

'बॉर्डर' के इस आइकॉनिक गाने को मेकर्स ने 'बॉर्डर 2' में भी शामिल किया है. ये आइकॉनिक गाना है 'घर कब आओगे'. इस गाने को आवाज चार सिंगर्स ने मिलकर दी है. जिनके नाम सोनू निगम,अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ हैं. जावेद अख्तर के इस पुराने गाने के बोल को इसमें मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिखे नए बोल भी जोड़े गए हैं. इस चंद सेकेंड के टीजर को चंद घंटे में खबर लिखे जाने तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोंगेवाला-तनोट में रिलीज होगा गाना

'बॉर्डर 2' फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे सितारे अहम किरदारों में नजर आएंगे.इस सबसे यादगार गाने को 2 जनवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला-तनोट पर एक बड़े इवेंट में लॉन्च किया जाएगा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से पहले वरुण धवन पर टूटा दुखों का पहाड़, एंजेल के निधन से टूटे, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा-‘अलविदा’

23 जनवरी को आ रही 'बॉर्डर 2'
'बॉर्डर 2' की कहानी 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. इसमें भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना के जवान एक साथ मिलकर भारत के दुश्मनों को खदेड़ दिया था. इसी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी. इसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

border 2sunny deol

Trending news

कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...