बॉलीवुड'बॉर्डर 2' बनेगी करियर टर्निंग पॉइंट? अहान शेट्टी ने शेयर किया फिल्म रिलीज से पहले इमोशनल पोस्ट, बोले- दिल पहले से ज्यादा मजबूत

‘बॉर्डर 2’ बनेगी करियर टर्निंग पॉइंट? अहान शेट्टी ने शेयर किया फिल्म रिलीज से पहले इमोशनल पोस्ट, बोले- 'दिल पहले से ज्यादा मजबूत'

Border 2 Actor Ahan Shetty: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आएंगे. फिल्म रिलीज से पहले एक्टर अहान ने अपने करियर के सफर को याद किया और इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 19, 2026, 08:15 PM IST
‘बॉर्डर 2’ से पहले अहान शेट्टी का पोस्ट छाया
‘बॉर्डर 2’ से पहले अहान शेट्टी का पोस्ट छाया

Border 2 Actor Ahan Shetty: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. इसी बीच बॉर्डर 2 एक्टर अहान शेट्टी ने सोमवार को अपने फिल्मी सफर को याद किया और सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में अहान ने कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें वे अपने किरदार में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में उनके साथ दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी दिख रहे हैं.

'तड़प' से अब तक के सफर को अहान ने किया याद
इस पोस्ट में अहान ने अपनी पहली फिल्म 'तड़प' से लेकर अपने अब तक के सफर को याद किया. अहान ने लिखा कि 'तड़प' उनके लिए सपने की शुरुआत थी, जिसमें उम्मीद, डर और कई भावनाएं शामिल थीं. अभिनेता ने बताया कि इसके बाद की राह उनके लिए आसान नहीं था. कई बार अनिश्चितता आई, खामोश संघर्ष रहे, लेकिन इन सबने उन्हें धैर्य और सबक सिखाया. उन्होंने लिखा 'तरक्की और अनुभव बिना दर्द के नहीं मिलते हैं. इन अनुभवों ने मुझे आज एक बेहतर इंसान बना दिया, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बस कुछ ही समय बचा'
अभिनेता ने आगे लिखा '23 जनवरी 2026 को अब बस कुछ ही समय बचा है और मेरी दूसरी फिल्म 'बॉर्डर 2' के आने में. मेरे लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो धैर्य, मेहनत और विश्वास से जन्मी है. आज दिल पहले से ज्यादा मजबूत है, भरोसा गहरा है और सपना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है. अहान ने पोस्ट के आखिरी में फैंस से अपील करते हुए लिखा 'उम्मीद है आप हमारे साथ खड़े होंगे, इस सफर को महसूस करेंगे और इस फिल्म को दिल से अपना समर्थन देंगे. आपका साथ मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है.'

इस दिन रिलीज हो रही फिल्म 
यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. यह साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के जांबाज एक साथ दुश्मन से लड़ते दिखेंगे. (एजेंसी) 

