Advertisement
trendingNow13086137
Hindi Newsबॉलीवुडधर्मेंद्र के निधन के बाद ईशा-अहाना के साथ नजर आए सनी देओल, वीडियो देख लोग बोले- पिता की...

धर्मेंद्र के निधन के बाद ईशा-अहाना के साथ नजर आए सनी देओल, वीडियो देख लोग बोले- 'पिता की...'

फिल्म 'बॉर्डर 2' में धमाल मचा रहे बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपनी सौतेली बहनों के साथ पोज देते नजर आए. इनका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है.

Written By  Shashikant Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र के निधन के बाद ईशा-अहाना के साथ नजर आए सनी देओल, वीडियो देख लोग बोले- 'पिता की...'

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच एक वीडियो वायरस हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है. दरअसल, सनी देओल अपनी दोनों सौतेली बहनों ईशा देओल और अहाना देओल के साथ नजर आए हैं. तीनों ने एक साथ खड़े होकर पैप्स को पोज दिया. सनी देओल के साथ ईशा देओल और अहाना देओल मुस्कुराते हुए दिखाई दिए. बताते चलें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका है जब ये लोग साथ में नजर आए हैं. भाई-बहनों के इस वायरल वीडियो पर लोग प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

सनी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल का वीडियो हुआ वायरल
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग पर उनकी सौतेली बहन ईशा देओल और अहाना देओल पहुंची थीं. इस दौरान एक्टर ने अपनी बहनों के साथ फोटोज क्लिक करवाईं. सनी देओल बड़े भाई की भूमिका में नजर आए और दोनों बहनों के बीच में खड़े होकर पोज दिया. इस दौरान तीन काफी खुश थे. सनी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर्स पसंद करने के साथ ही जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'अच्छा लगा देखकर.' एक यूजर ने लिखा है, 'पिता की जगह बड़े भाई की जिम्मेदारी.' एक यूजर ने लिखा है, 'सनी पाजी पर गर्व है क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है.' एक यूजर ने लिखा है, 'हर बहन को ईश्वर एक भाई दे क्योंकि भाई ताकत होता है बहन की.'  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Add Zee News as a Preferred Source

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को हुआ था निधन
बॉलीवुड में 65 साल तक काम करने वाले 89 साल के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का साल 2025 में 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनके निधन से ना सिर्फ परिवार को सदमा लगा था बल्कि उनके तमाम चाहने वाले फैंस के लिए झटका था. धर्मेंद्र ने दो शादी की थीं. उन्होंने पहली शादी प्रकाश कौर के साथ और दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ की थी. उनकी दोनों फैमिली के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं रहा है. इसलिए जब सनी देओल के साथ उनकी दोनों सौतेली बहन ईशा देओल और अहाना देओल नजर आईं तो लोगों को काफी अच्छा लगा है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. राजस्थान पत्रिका से करियर शुरू करने के बाद अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. अब इनकी पारी जी न्यूज के साथ चल रही है. मनोरंजन की ...और पढ़ें

TAGS

sunny deolEsha DeolAhana DeolBollywood newsEntertainment News

Trending news

77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
Padma awards
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट