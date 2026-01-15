Advertisement
trendingNow13075804
Hindi Newsबॉलीवुडमेरी स्माइल ट्रेंड कर रही है, मीम्स से नहीं डरे वरुण धवन, ट्रोलिंग पर एक्टर ने दिया मजेदार रिएक्शन

'मेरी स्माइल ट्रेंड कर रही है', मीम्स से नहीं डरे वरुण धवन, ट्रोलिंग पर एक्टर ने दिया मजेदार रिएक्शन

Varun Dhawan on Trolling: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन हाल ही में सोशल मीडिया पर मीम का शिकार हो गए. मीम्स में वरुण को उनकी स्माइल को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. अब इस पर एक्टर ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 15, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रोलिंग पर वरुण धवन का कूल रिएक्शन
ट्रोलिंग पर वरुण धवन का कूल रिएक्शन

Varun Dhawan on Trolling: साल 2026 की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' का दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. फिल्म की पूरी टीम इन दिनों अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगी हुई है. कुछ हफ्तों पहले 'बॉर्डर 2' का सुपरहिट गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था, जिसके बाद से वरुण काफी ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं. 

फिल्म की प्रोड्यूसर ने बताया फेक पीआर
'घर कब आओगे' गाने में वरुण धवन की एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया था और उनकी स्माइल पर काफी मीम्स भी बने थे. सोशल मीडिया पर लगभग हर दूसरा या तीसरा पोस्ट वरुण के नाम दिखाई दे रहा है. फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने एक्टर की ट्रोलिंग पर फेक पीआर बताया. उनके अलावा कई और इंफ्लुएंसर ने भी दावा किया कि उन्हें वरुण की इमेज खराब करने के लिए पैसे दिए गए हैं.

'मेरी स्माइल इस समय काफी ट्रेंड में...'
इसी बीच एक्टर वरुण धवन को अपनी ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ट्रोलिंग होने के बीच वो नाराज या बुरा लगने के बदले इसे हंसी-मजाक में ले रहे हैं. हाल ही में वरुण धवन सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर सिंगर विशाल मिश्रा के साथ लाइव आए, इसमें उन्होंने अपनी ट्रेंडिंग स्माइल पर कमेंट किया, वरुण ने कहा 'मुझे मालूम है कि मेरी स्माइल इस समय काफी ट्रेंड में है.'

वरुण धवन ने ट्रोलर्स को दिया जवाब 
एक्टर वरुण धवन ने आगे स्माइल करके भी दिखाया, जिसका ट्रोलर्स काफी मजाक उड़ा रहे थे. उन्होंने आगे सिंगर विशाल मिश्रा को भी अपनी ट्रेंडिंग स्माइल सिखाई. अपनी ट्रोलिंग पर वरुण ने आगे कहा कि 'उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को दिल से ना लेने के बदले, उसे हंसी-मजाक में लिया.' इसके बाद वरुण धवन के फैंस और यूजर्स वीडियो पर लिख रहे हैं कि वरुण दिल के बहुत अच्छे हैं और हमेशा उनसे एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Varun Dhawanborder 2

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा