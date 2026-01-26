'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, अब अमीषा पटेल बोलीं-तारा सिंह को देखने के लिए...

Advertisement
अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्म की तारीफ की. उन्होंने कहा, "तारा सिंह को देखकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं. मैं मानती हूं कि फिल्म में वरुण, दिलजीत और अहान समेत सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया होगा. मैं फिल्म और उसके गानों को फिर से महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं."

Jan 26, 2026, 10:15 PM IST
सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म 'बॉर्डर-2' बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. 1997 की क्लासिक ड्रामा फिल्म की सीक्वल फिल्म कमाई के साथ दर्शकों का भी दिल जीतने में पीछे नहीं हट रही है. आम जनता से लेकर मनोरंजन जगत तक हर कोई फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है. 

'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

हाल ही में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्म की तारीफ की. उन्होंने कहा, "तारा सिंह को देखकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं. मैं मानती हूं कि फिल्म में वरुण, दिलजीत और अहान समेत सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया होगा. मैं फिल्म और उसके गानों को फिर से महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं."

अमीषा पटेल ने फिल्म की तुलना पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक 'बॉर्डर 2' नहीं देखी है, लेकिन 1997 की 'बॉर्डर' देखी है. फिर भी, जिस तरह लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लगता है कि टीम ने बहुत शानदार काम किया है. जैसे 'गदर 2' की तुलना 'गदर' से की गई थी, लेकिन 'गदर 2' के हिट होने के बाद सबने माना था कि यह अलग और शानदार फिल्म है, इसलिए मुझे लगता है कि तुलना नहीं करनी चाहिए. ये गलत इंप्रेशन डालती है."

अमीषा पटेल को गदर 2 का इंतजार 

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म में नई कहानियों के साथ नए कलाकार भी शामिल हैं, जिनमें वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्रियां हैं. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. वे उन्हें नॉस्टेल्जिया का अनुभव करवा रहे हैं.

'बॉर्डर 2' के निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी. दत्ता, और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं. फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है.

Ameesha Patel

