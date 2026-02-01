Advertisement
trendingNow13094740
Hindi Newsबॉलीवुडबॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर ने बताया कैसे हुई दिलजीत-वरुण-अहान की कास्टिंग, सनी देओल ने तुरंत भरी हामी

बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर ने बताया कैसे हुई दिलजीत-वरुण-अहान की कास्टिंग, सनी देओल ने तुरंत भरी हामी

भूषण कुमार ने बताया कि सनी देओल को 'बॉर्डर 2' में शामिल करने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने बताया, "सनी पाजी के बिना बॉर्डर मुमकिन नहीं. इसलिए सबसे पहले हम उनके पास गए और उन्होंने तुरंत कहा, 'मैं यह फिल्म जरूर करूंगा.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर ने बताया कैसे हुई दिलजीत-वरुण-अहान की कास्टिंग, सनी देओल ने तुरंत भरी हामी

23 जनवरी को रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. टी-सीरीज के प्रमुख और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने फिल्म की कास्टिंग प्रक्रिया पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि सनी देओल ने फिल्म के लिए तुरंत हामी भर दी थी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी का फिल्म में चुनाव कैसे किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस वॉर ड्रामा सीक्वल के लिए सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी को स्टेप-बाय-स्टेप चुना.

भूषण कुमार ने बताई 'बॉर्डर 2' की कास्टिंग

भूषण कुमार ने बताया कि सनी देओल को 'बॉर्डर 2' में शामिल करने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने बताया, "सनी पाजी के बिना बॉर्डर मुमकिन नहीं. इसलिए सबसे पहले हम उनके पास गए और उन्होंने तुरंत कहा, 'मैं यह फिल्म जरूर करूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दिलजीत ने फिल्म में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है, जो 1971 के युद्ध के हीरो थे. भूषण कुमार ने बताया, "सनी देओल का 'बॉर्डर' से गहरा जुड़ाव रहा है और निर्देशक अनुराग सिंह चाहते थे कि दिलजीत दोसांझ फिल्म का हिस्सा बनें. जब हमने दिलजीत से बात की तो वह भी इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी रखते नजर आए."

दिलजीत-वरुण-अहान को ऐसे चुना

वरुण ने मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल निभाया है. वरुण धवन के बारे में भूषण कुमार ने माना कि शुरुआत में वह पक्के नहीं थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखकर वह हैरान रह गए. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने वरुण से पहले ऐसा परफॉर्मेंस देखा है. वह खुद मानते हैं कि यह उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में से एक है."

आखिर में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी को कास्ट किया गया. फिल्म में अहान ने लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का किरदार निभाया है. भूषण ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "यह उनकी दूसरी फिल्म है और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है."

'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने इसे को-राइट भी किया. फिल्म टी-सीरीज फिल्म्स और जे.पी. फिल्म्स के बैनर तले बनी है. प्रोड्यूसर्स में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता शामिल हैं. फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, अहान शेट्टी, और दिलजीत दोसांझ के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

border 2

Trending news

खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
IAF
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
Union budget
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल
ISRO Budget
ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल
आम बजट में किसानों से धोखा, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर तीखा हमला
Budget
आम बजट में किसानों से धोखा, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर तीखा हमला
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
budget 2026
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
BJP news
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
Weather
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
mumbai
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
Budget
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
Union budget
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम