बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर ने बताया कैसे हुई दिलजीत-वरुण-अहान की कास्टिंग, सनी देओल ने तुरंत भरी हामी

23 जनवरी को रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. टी-सीरीज के प्रमुख और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने फिल्म की कास्टिंग प्रक्रिया पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि सनी देओल ने फिल्म के लिए तुरंत हामी भर दी थी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी का फिल्म में चुनाव कैसे किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस वॉर ड्रामा सीक्वल के लिए सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी को स्टेप-बाय-स्टेप चुना.

भूषण कुमार ने बताई 'बॉर्डर 2' की कास्टिंग

भूषण कुमार ने बताया कि सनी देओल को 'बॉर्डर 2' में शामिल करने के लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने बताया, "सनी पाजी के बिना बॉर्डर मुमकिन नहीं. इसलिए सबसे पहले हम उनके पास गए और उन्होंने तुरंत कहा, 'मैं यह फिल्म जरूर करूंगा.

दिलजीत ने फिल्म में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है, जो 1971 के युद्ध के हीरो थे. भूषण कुमार ने बताया, "सनी देओल का 'बॉर्डर' से गहरा जुड़ाव रहा है और निर्देशक अनुराग सिंह चाहते थे कि दिलजीत दोसांझ फिल्म का हिस्सा बनें. जब हमने दिलजीत से बात की तो वह भी इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी रखते नजर आए."

दिलजीत-वरुण-अहान को ऐसे चुना

वरुण ने मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल निभाया है. वरुण धवन के बारे में भूषण कुमार ने माना कि शुरुआत में वह पक्के नहीं थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखकर वह हैरान रह गए. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने वरुण से पहले ऐसा परफॉर्मेंस देखा है. वह खुद मानते हैं कि यह उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में से एक है."

आखिर में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी को कास्ट किया गया. फिल्म में अहान ने लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र सिंह रावत का किरदार निभाया है. भूषण ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, "यह उनकी दूसरी फिल्म है और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है."

'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने इसे को-राइट भी किया. फिल्म टी-सीरीज फिल्म्स और जे.पी. फिल्म्स के बैनर तले बनी है. प्रोड्यूसर्स में भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता शामिल हैं. फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, अहान शेट्टी, और दिलजीत दोसांझ के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं.