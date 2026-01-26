'बॉर्डर 2' में जैकी श्रॉफ और तब्बू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? उठे सवाल तो डायरेक्टर बोले- ये दबाव में लिया गया फैसला नहीं

Border 2: 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर'में सनी देओल, जैकी श्रॉफ और तब्बू जैसे कलाकारों ने उस फिल्म को खास बनाया था.लेकिन 'बॉर्डर 2' में जैकी श्रॉफ और तब्बू की कमी दर्शकों ने महसूस की. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए दोनों को फिल्म में शामिल न करने को लेकर कई सवाल किए.अब इन सभी सवालों का जवाब फिल्म निर्देशक अनुराग सिंह ने दिया.

जैकी और तब्बू को ना लेने पर दिया जवाब

'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह ने कहा- 'किसी भी फिल्म की कास्टिंग भावनाओं या पुराने जुड़ाव के आधार पर नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत के अनुसार होती है. फिल्म बनाते वक्त सबसे पहले कहानी पर ध्यान दिया जाता है, न कि इस बात पर कि किस सितारे को दोबारा लिया जाए. कहानी जिस तरह के किरदार मांगती है, कलाकारों का चयन उसी हिसाब से किया जाता है.'

सितारों को सोचकर नहीं लिखी जाती कहानी

अनुराग सिंह ने कहा- 'कोई भी निर्देशक यह सोचकर स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि उसे किसी खास एक्टर को लेना है. पहले एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो सच्ची लगे और दिल को छुए. उसके बाद यह सोचा जाता है कि उस किरदार को कौन सा कलाकार अच्छे से निभा पाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि किरदार लिखते समय किसी सितारे का चेहरा अपने आप दिमाग में आ जाता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, दबाव में लिया गया फैसला नहीं है.'

सनी देओल तो 'बॉर्डर' की जान

सनी देओल को लेकर अनुराग सिंह ने कहा, ''बॉर्डर फ्रेंचाइजी को अगर किसी चेहरे से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, तो वह सनी देओल हैं. 'बॉर्डर' नाम आते ही दर्शकों के मन में सनी देओल की छवि उभर आती है. इसलिए अगर 'बॉर्डर' बनाई जा रही है, तो उसमें सनी देओल का होना जरूरी है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सनी देओल और निर्देशक जेपी दत्ता की पहचान बन चुकी है.पूरी स्क्रिप्ट, किरदारों की गहराई और कहानी की मांग को देखकर मुझे लगा कि जो कास्ट चुनी गई है, वही इस फिल्म के लिए सबसे सही है. इसलिए उसी फैसले के साथ आगे बढ़ा गया. किसी कलाकार को शामिल न करने का मतलब यह नहीं कि उनके काम या योगदान को कम आंका गया है.'

23 जनवरी को हुई रिलीज

'बॉर्डर 2' में इस बार नई पीढ़ी के कलाकारों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसी एक्ट्रेसेस हैं. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

