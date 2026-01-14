Advertisement
trendingNow13074406
Hindi Newsबॉलीवुड‘जाते हुए लम्हों’ के बाद अब ‘मिट्टी के बेटे’...रूला देगा BORDER-2 का ये चौथा गाना, सोनू निगम की आवाज ने छुआ फैंस का दिल, मिनटों में यूट्यूब पर छाया

‘जाते हुए लम्हों’ के बाद अब ‘मिट्टी के बेटे’...रूला देगा BORDER-2 का ये चौथा गाना, सोनू निगम की आवाज ने छुआ फैंस का दिल, मिनटों में यूट्यूब पर छाया

Song Jo Wapas Na Laute Mitti Ke Bete: बॉलीवुड की मच-अवेटेड वॉर फिल्म 'बॉर्डर-2' अपने गानों की वजह से इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर छा चुका है. अभी फैंस के दिलों से 'जाते हुए लम्हों' गाने का क्रेज खत्म नहीं हुआ है कि मेकर्स ने देशभक्ति से ओतप्रोत नया गाना 'मिट्टी के बेटे' रिलीज कर दिया है, जिसमें उन सैनिकों की जज्बातों को शब्दों में पिरोया गया है, जो अपनी जान देश की रक्षा में खुशी-खुशी न्योछावर कर देते हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘जाते हुए लम्हों’ के बाद अब ‘मिट्टी के बेटे’...रूला देगा BORDER-2 का ये चौथा गाना, सोनू निगम की आवाज ने छुआ फैंस का दिल, मिनटों में यूट्यूब पर छाया

BORDER 2 NEW SONG: 'बॉर्डर-2' से नया गाना 'मिट्टी के बेटे' रिलीज कर दिया गया है. गाने में अपनी ही मौत पर हंसने वाले और सिर पर कफन बांधने वाले सैनिकों की बहादुरी का जिक्र किया गया है. अभी तक गाने का सिर्फ ऑडियो रिलीज किया गया है, लेकिन जल्द ही गाने का वीडियो भी रिलीज किया जाएगा.

सोनू निगम ने दी गाने को अपनी आवाज
नया गाना सोनू निगम ने गाया है और म्यूजिक मिथुन का है. गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं. फैंस भी गाने के रिलीज के साथ अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘क्या बात है, सोनू निगम सर, आत्मा खुश कर दी. युवा आर्मी के पीछे यूं ही पागल नहीं है. फौजी ही सिर्फ सौभाग्यशाली होते हैं, जो इस मिट्टी और भारत माता का कर्ज शहीद होकर चुकाते हैं.’

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक रिलीज हो चुके 4 गानें 
अभी तक फिल्म के चार गाने रिलीज हो चुके हैं और चारों ही गानों को फैंस का भरपूर प्यार मिला है. 'जाते हुए लम्हों' गाने का भी ऑडियो रिलीज किया गया है. गाने के लिरिक्स 'बॉर्डर' के 'लम्हें' गाने के ही हैं, लेकिन इस बार गाने को विशाल मिश्रा और रूप सिंह राठौर ने मिलकर गाया है. फिल्म का हर एक गाना आइकॉनिक है और फैंस को उम्मीद है कि फिल्म पहली बॉर्डर से भी बेहतरीन होगी.

फिल्म रिलीज डेट
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में सनी देओल के अपोजिट मोना सिंह, दिलजीत के साथ सोनम बाजवा, अहान शेट्टी के साथ आन्या सिंह, और वरुण धवन के साथ मेधा राणा को कास्ट किया गया है. मेधा राणा और आन्या सिंह कुछ ही फिल्मों में दिखीं हैं, लेकिन अब उन्हें निधि दत्ता की बहुप्रतीक्षित फिल्म में काम करने का मौका मिला है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

BORDER 2 NEW SONGSONG Jo Wapas Na Laute Mitti Ke Betesunny deolSonu Nigam

Trending news

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस