'बॉर्डर 2' फिल्म को मिल रही जमकर तारीफ, करण जौहर ने भी किया इमोशनल पोस्ट

'बॉर्डर 2' के निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी. दत्ता, और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं. फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है. 

Jan 23, 2026, 11:12 PM IST
वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर हर जगह से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. फिल्म में देशभक्ति, जज्बा और एक्शन का शानदार मिश्रण है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर करण जौहर भी काफी प्रभावित हुए. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ करण ने फिल्म की टीम की मेहनत की सराहना की. 

करण जौहर ने भी की भावुक पोस्ट

उन्होंने लिखा, "'बॉर्डर 2' के कई सीन मुझे रुला गए. देशभक्ति दिल से महसूस होती है. यह फिल्म तय तौर पर विजेता है!" 'बॉर्डर 2' 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी, लेकिन नई फिल्म को नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया गया है. फिल्म में सनी देओल सिपाही फतेह सिंह कलेर के किरदार में हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

'बॉर्डर 2' को मिल रही जमकर तारीफ

'बॉर्डर 2' के निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी. दत्ता, और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं. फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है. 

इस बार 'बॉर्डर 2' में तीन सेनाओं (आर्मी, एयर फोर्स और नेवी) के जांबाजों की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में सनी देओल आर्मी ऑफिसर, वरुण धवन एक मेजर, दिलजीत दोसांझ एयर फोर्स पायलट और अहान शेट्टी नेवी ऑफिसर के रोल में हैं.  'बॉर्डर 2' उन लोगों के लिए खास है जो देशभक्ति वाली फिल्में पसंद करते हैं. यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन से भरपूर है, इसमें दमदार एक्शन सीन्स भी हैं.

