कंधे पर तोप और आंखों में जोश...स्वतंत्रता दिवस पर दिखी ‘बॉर्डर 2’ की पहली झलक; रिलीज डेट का भी ऐलान

Sunny Deol Border 2 First Look And Release Date: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर देशभक्ति से ओतप्रोत वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. फिल्म निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज डेट संग बताया कि सनी देओल की टीम एक बार फिर से देश के लिए लड़ने को तैयार है.

बॉर्डर 2 का मोशन पोस्टर आउट

फिल्म निर्माताओं ने नए मोशन पोस्टर के साथ बताया कि फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस पोस्टर में सनी देओल सैन्य वर्दी में देशभक्ति और जोश से भरे दिखे. वहीं, आसपास चिंगारी उड़ती दिख रही है. निर्माताओं के साथ ही सनी देओल ने भी पोस्टर को शेयर कर प्रशंसकों को रिलीज की तारीख के बारे में जानकारी दी.

कब रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2?

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार. ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में आ रही.”

‘बॉर्डर 2’ देशभक्ति, साहस और बलिदान की कहानी को पेश करने के लिए तैयार है. सीक्वल भारतीय सैनिकों की वीरता और अदम्य भावना, देशभक्ति, साहस और बलिदान की उनकी शानदार यात्रा का सम्मान करेगा. फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है.

'बॉर्डर' का सीक्वल है 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की साल 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी. उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे.

वहीं 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी हैं. हाल ही में पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी में फिल्म का तीसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जहां चारों अभिनेताओं ने एक एनर्जेटिक गीत की शूटिंग की. वहीं, अमृतसर शेड्यूल की भी शूटिंग पूरी हो चुकी है.