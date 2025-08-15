कंधे पर तोप और आंखों में जोश...स्वतंत्रता दिवस पर दिखी ‘बॉर्डर 2’ की पहली झलक; रिलीज डेट का भी ऐलान
Advertisement
trendingNow12881765
Hindi Newsबॉलीवुड

कंधे पर तोप और आंखों में जोश...स्वतंत्रता दिवस पर दिखी ‘बॉर्डर 2’ की पहली झलक; रिलीज डेट का भी ऐलान

Sunny Deol Border 2 First Look And Release Date: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सनी देओल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देशभक्ति का परचम लहराने के लिए तैयार हैं. हाल ही में 'बॉर्डर 2' से जुड़ा उनका पोस्टर सामने आया है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट भी बताई गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंधे पर तोप और आंखों में जोश...स्वतंत्रता दिवस पर दिखी ‘बॉर्डर 2’ की पहली झलक; रिलीज डेट का भी ऐलान

Sunny Deol Border 2 First Look And Release Date: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर देशभक्ति से ओतप्रोत वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. फिल्म निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज डेट संग बताया कि सनी देओल की टीम एक बार फिर से देश के लिए लड़ने को तैयार है. 

बॉर्डर 2 का मोशन पोस्टर आउट 

फिल्म निर्माताओं ने नए मोशन पोस्टर के साथ बताया कि फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस पोस्टर में सनी देओल सैन्य वर्दी में देशभक्ति और जोश से भरे दिखे. वहीं, आसपास चिंगारी उड़ती दिख रही है. निर्माताओं के साथ ही सनी देओल ने भी पोस्टर को शेयर कर प्रशंसकों को रिलीज की तारीख के बारे में जानकारी दी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

ये भी पढ़ें: विक्की कौशल का फैंस को गिफ्ट, अब डिलीटेड सीन्स के साथ देख सकेंगे 'छावा'! जानिए कब और कहां?

कब रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2?

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार. ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में आ रही.”

‘बॉर्डर 2’ देशभक्ति, साहस और बलिदान की कहानी को पेश करने के लिए तैयार है. सीक्वल भारतीय सैनिकों की वीरता और अदम्य भावना, देशभक्ति, साहस और बलिदान की उनकी शानदार यात्रा का सम्मान करेगा. फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है.

ये भी पढ़ें: 50 साल पहले आई शोले पर भारी पड़ी थी ये फिल्म, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर हुई छप्परफाड़ कमाई

'बॉर्डर' का सीक्वल है 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की साल 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी. उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे.

वहीं 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी हैं. हाल ही में पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी में फिल्म का तीसरा शेड्यूल शुरू हुआ, जहां चारों अभिनेताओं ने एक एनर्जेटिक गीत की शूटिंग की. वहीं, अमृतसर शेड्यूल की भी शूटिंग पूरी हो चुकी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

sunny deolborder 2

Trending news

परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
;