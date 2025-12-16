सनी देओल फिर दिखे ललकारते… बॉर्डर-2 के टीजर में दिखी भारत-पाक के इस युद्ध की झलक, जिससे बना एक नया आजाद मुल्क

‘बॉर्डर-2’ का टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है. वहीं फिल्म का टीजर ऑडियंस परपस से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिसमें इंटेस सीन, धमाकेदार बैकग्राउंड और सनी देओल के रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग सुन सभी के कान खड़े हो गए. ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ इस बार वरुण धवन, अहान शेट्टी और एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे. वहीं फिल्म की कहानी में जल,थल और वायु तीनों सेनाओं के बारे में दिखाया जाएगा. ‘बॉर्डर 2’ की कहानी में इस बार साल 1971 में हुए भारत-पाक के युद्ध के बारे में दिखाया गया है.

1971 का भारत-पाक युद्ध

साल 1971 का भारत-पाक युद्ध इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है, जो भारत की हर सेना के दिलों-दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गया था. इस युद्ध ने देश की दिशा और दशा दोनों में ही बड़ा बदलाव किया था. ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, इसमें देश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी गई थी. ये युद्ध मुख्य रुप से पूर्व पाकिस्तान में फैले विरोध और अत्याचार की वजह से हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी.

पाक को दिया था मुंह तोड़ जवाब

पाकिस्तान में एक नई पैरेलल सत्ता उस समय बढ़ रही थी, जिसे छुपाने के लिए वो अपने ही मुल्क के लोगों को दब रही थी. वहीं इस अत्याचार से बचने के लिए पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, जिससे भारत पर आर्थिक और सामाजिक दबाव दोनों ही बढ़ता जा रहा था. इसलिए उस समय की सेना ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसमें उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के साथ-साथ पाकिस्तान के मामले में बोलने का निर्णय भी लिया. भारत के इस फैसले से पाक की सेना बौखला गई और उन्होंने 3 दिसंबर, 1971 में भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया.

सिर्फ 13 दिन में पाक ने टेके थे घुटने

पाक द्वारा भारत पर हमला करने के बाद, दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें जल, वायु और थल भारत की तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाला और जवाब दिया. भारत की सेना का साहस और जज्बा देखकर सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश को एक अलग आजाद देश बना दिया. सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ में इस कहानी को बहुत ही इंटेंस तरीके से दिखाया गया है, जो कि उस समय के जवानों की हिम्मत को दिखाने में सफल साबित होगी.