रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के बाद सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ लाएगी तूफान, पाकिस्तान के फिर से छूटेंगे पसीने! लाउड, इंटेंस और देशभक्ति से भरपूर होगा टीजर

Border 2 Teaser Updates: पिछले कई दिनों से रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ लगातार पाकिस्तान के मिशन पर बनी हुई थी और इस रेस में सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ भी शमिल होने वाली है. जी हां! सनी देओल अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से धरती पुत्र बन फिर से दाहड़ लगाने जा रहे हैं. फिल्म ‘गदर 2’ के बाद सनी देओल फिर से बड़े पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं. उनकी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का टीजर आने वाला है, जो कि आज 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 पर रिलीज किया जाएगा. सनी देओल को फिर से वर्दी में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं और बेसब्री से फिल्म की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं.

‘बॉर्डर 2’ के टीजर के लिए फैंस एक्साइटेड

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का टीजर आज रिलीज होना है, जिसके बाद फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस बार नई साल की शुरुआत सनी देओल की देशभक्ति पर आधारित फिल्म से किया जाएगा. वहीं जिन लोगों ने फिल्म ‘बॉर्डर’ देखी है, उन्हें पूरी उम्मीदे हैं कि इसका दूसरा भाग रौंगटे खड़े कर देने वाला होगा. सनी की फिल्म की टीजर रिलीज होने में अभी समय है, लेकिन इंटरनेट पर फैंस का टीजर को प्रिडिक्ट करने में लगे हुए हैं. फैंस का कहना है कि ‘बॉर्डर 2’ का टीजर लाउड, इंटेंस और देशभक्ति से भरपूर होगा.

It’s Border 2 teaser day

Very excited to witness this iconic story return to the big screen.I had the best time working on Border 2, and with the teaser releasing today, so many childhood memories of Border are coming rushing back.From Border to Border 2 So happy for… — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) December 16, 2025

‘धुरंधर’ और ‘बॉर्डर-2’ का कनेक्शन

‘बॉर्डर 2’ के टीजर रिलीज की जानकारी देते हुए ‘धुरंधर’ के कास्टिंग डायेरक्टर मुकेश छाबड़ा ने सोशल मीडियE एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर किया है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘ये बॉर्डर-2 टीजर का दिन है!! इस हिस्ट्रोरिकल कहानी को फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करते देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं. बॉर्डर 2 में काम करने में मुझे बहुत ही मजा आया, और आज टीजर रिलीज होते ही और आज टीजर रिलीज होते ही बचपन की बॉर्डर से जुड़ी यादे ताजा हो जाएंगी. बॉर्डर से बॉर्डर-2 तक, डायरेक्टर अनुराग सिंह पाजी के लिए बहुत खुश हूं. और हां, बाकी सभी के लिए भी, अहान, दिलजीत, वरुण, और सनी पाजी के लिए भी.' मुकेश छाबड़ा ने ‘बॉर्डर 2’ से पहले आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की कास्टिंग की थी, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.