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5 दिनों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने छाप लिए 100 करोड़, देखते रह गए सनी देओल; ‘बंटवारा 1947’ की हुई बत्ती गुल

Batwara 1947 Vs Awarapan 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस समय कई फिल्में लगी हैं, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के बीच देखने को मिल रही है, जिनको बड़े पर्दे पर 5 दिन हो चुके हैं और इन पांच दिनों में ‘आवारापन 2’, ‘बंटवारा 1947’ को पूरी तरह से ओवरटेक कर चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:27 AM IST
5 दिनों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने छाप लिए 100 करोड़, देखते रह गए सनी देओल; ‘बंटवारा 1947’ की हुई बत्ती गुल
Image Credit: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ को छोड़ा पीछे (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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