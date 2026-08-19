5 दिनों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने छाप लिए 100 करोड़, देखते रह गए सनी देओल; ‘बंटवारा 1947’ की हुई बत्ती गुल

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की नई रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ‘आवारापन 2’ 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में इस फिल्म का सीधा मुकाबला सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के साथ हुआ. स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हुए इस बड़े क्लैश को लेकर दोनों फिल्मों के फैंस में भारी एक्साइटमेंट देखने को मिली. शुरुआत से ही दोनों फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रिलीज के बाद का माहौल पूरी तरह से एक तरफा नजर आने लगा.
दोनों फिल्मों के आमने-सामने आने के बाद लोगों का रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद धीमी चाल से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की एक्शन रोमांटिक ने महज कुछ ही दिनों में लोगों के बीच अपनी बेहद खास जगह बना ली. कामकाजी दिनों में भी लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. इस शानदार माहौल ने साबित कर दिया है कि कहानी और एक्शन का तालमेल लोगों को थिएटर्स तक खींचने में पूरी तरह कामयाब रहा.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ रुपये से दमदार शुरुआत की थी. रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को भी फिल्म ने 9.75 करोड़ रुपये का मजबूत कारोबार किया. इसके साथ ही फिल्म ने महज पांच दिनों में भारत में 100.75 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है. देश भर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 120.33 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वीक डेज में भी इस तरह की कमाई साबित करती है कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच फिल्म का तगड़ा क्रेज बना हुआ है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ का जादू सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे भरपूर प्यार मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर 23.80 करोड़ रुपये की शानदार कमाई दर्ज की है. अगर पूरी दुनिया की कमाई को जोड़ दिया जाए, तो फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 144.13 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. हालांकि, इमरान हाशमी की फिल्म के पास खुलकर कमाई करने के लिए अब सिर्फ 8 दिनों का समय बचा है, क्योंकि कुछ दिनों में ‘टॉक्सिक’ रिलीज होने वाली है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों ‘गदर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ की सक्सेस को देखते हुए ‘बंटवारा 1947’ से भी भारी उम्मीदें लगाई गई थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस जादू को दोहराने में नाकाम रही. चौथे दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज हुई और इसने केवल 3 करोड़ से कुछ ज्यादा का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया. वहीं, रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने भारत में सिर्फ 2.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल घरेलू कलेक्शन महज 30.75 करोड़ और ग्लोबल कलेक्शन 43.29 करोड़ रहा.
सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा जैसे बड़े कलाकारों से सजी और राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को आमिर खान प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनर का भी साथ मिला. इसके बावजूद ये फिल्म सिनेमाघरों में लोगों को बांधे रखने में अनसक्सेसफुल रही है. बॉक्स ऑफिस के इस बड़े क्लैश में ‘आवारापन 2’ ने ‘बंटवारा 1947’ को काफी पीछे छोड़ दिया है और अब सनी देओल की इस फिल्म पर बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिछड़ने और फ्लॉप होने का गंभीर खतरा मंडराने लगा है और मेकर्स की चिंता बढ़ गई है.