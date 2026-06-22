Box Office Clash Movies Release Date: आजकल बॉलीवुड और साउथ सिनेमा, दोनों जगह फिल्मों की रिलीज डेट को बार-बार बदलना एक आम बात हो गई है. जब दो बड़ी फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, तो उनके बीच महामुकाबला देखने को मिलता है. इससे दोनों फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है और मेकर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसी नुकसान से बचने के लिए प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों को अकेले सिनेमाघरों में रिलीज करना पसंद करते हैं और इसके लिए कई रास्ते भी ढूंढते हैं.
हाल ही में साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' की रिलीज डेट को लेकर फैली तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. दरअसल, साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट कई बार बदलने के बाद आखिरकार मेकर्स ने इसकी नई और कन्फर्म रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. हालांकि, सिनेमाघरों में यश के लिए सफलता का रास्ता आसान नहीं होगा.
गौरतलब है कि पहले यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, जहां इसका मुकाबला रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से होने वाला था. इसके बाद इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर 4 जून कर दिया गया, लेकिन कुछ कारणों से इसकी तारीख फिर बदलनी पड़ी. अब यश ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को खुशखबरी दी है और फिल्म की फाइनल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.
सुपरस्टार यश ने अपने सोशल मीडिया पर 'टॉक्सिक' का एक बेहद दमदार पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर के साथ उन्होंने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया, जिसका वे महीनों से इंतजार कर रहे थे. यश ने साफ किया कि यह फिल्म अब 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसका नया पोस्टर शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, 'अपने पिता का सम्मान करें... टॉक्सिक 26-8-26 से दुनियाभर के सिनेमाघरों में.' इस एक पोस्ट से सोशल मीडिया का माहौल गरमा गया है.
Honour Thy Father...Toxic In Cinemas Worldwide from 26-08-2026ToxicTheMovieNayanthara advani_kiara TaraSutariahumasqureshi rukminitweets GeetuMohandas VishalMMishra RajeevRavi UjwalKulkarni TPAbid MohanBKere SandeepSadashiva PrashantDileepHardikar… twitter.com/oAlW0JdldO
Yash (TheNameIsYash) June 21, 2026
बता दें कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज से ठीक दो दिन बाद यानी 28 अगस्त बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की मच-अवेटेड फिल्म 'ईथा' रिलीज हो रही है. ऐसे में अगस्त के आखिरी वीकेंड पर दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. 'ईथा' के फर्स्ट लुक ने पहले ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. श्रद्धा के लुक को देख फैंस की आंखें थमी की थमी रह गई. ईथा के फर्स्ट लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.