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एक तारीख, दो बड़ी फिल्में और करोड़ों का दांव... आखिर मेकर्स का नया बॉक्स ऑफिस गणित क्या है?

Box Office Clash: आजकल एक ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए फिल्मों की रिलीज डेट बदलना काफी आम बात हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सोलो रिलीज से कोई भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है या फिर एक ही तारीख पर 2 बड़ी रिलीज का ट्रेंड बन गया है? इसका पूरा सच जानने के लिए पढ़ें ये एक्सप्लेनेशन-

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 22, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:19 AM IST
एक तारीख, दो बड़ी फिल्में और करोड़ों का दांव... आखिर मेकर्स का नया बॉक्स ऑफिस गणित क्या है?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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