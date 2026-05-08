'सनम तेरी कसम' फेम हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी नई फिल्म, इस हसीना संग करेंगे रोमांस, मिलाप जावेरी करेंगे डायरेक्ट

Harshvardhan Rane Next Movie: बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे एक ऐसे डायरेक्टर के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं, जिनके साथ वो पहले ही अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दे चुके हैं. हर्षवर्धन की नई फिल्म में उनके अपोजित एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा नजर आएंगी.
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Harshvardhan Rane Next Movie: हर्षवर्धन राणे इन दिनों बॉलीवुड में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. ‘सनम तेरी कसम’ से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले हर्षवर्धन ने पिछले साल सोनम बाजवा के साथ फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ में काम किया था. इस रोमांटिक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिला था. मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 112 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इसी के साथ यह हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी. अब एक्टर अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर्षवर्धन राणे एक बार फिर डायरेक्टर मिलाप जावेरी के साथ नई फिल्म में काम करने जा रहे हैं. हालांकि अभी तक फिल्म के टाइटल और जॉनर को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि इस फिल्म में उनके अपोजिट आकांक्षा शर्मा नजर आएंगी. आकांक्षा इससे पहले ‘लैला’ और ‘केसरी वीर’ जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग जून से शुरू होने वाली है. जून के पहले हफ्ते में फिल्म से जुड़े कुछ अहम हिस्सों की शूटिंग की जाएगी, जिसके बाद आगे का काम शुरू होगा. इस प्रोजेक्ट को T-Series के बैनर तले बनाया जा रहा है. हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.
हर्षवर्धन राणे के पास इस वक्त एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी है. वह जल्द ही जॉन अब्राहम के साथ फिल्म ‘Force 3’ में नजर आने वाले हैं. ‘फोर्स’ जॉन अब्राहम की पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी रही है. इसका पहला पार्ट साल 2011 में और दूसरा पार्ट 2016 में रिलीज हुआ था. अब लगभग 10 साल बाद इसके तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है, जिसमें हर्षवर्धन राणे की भी एंट्री हो चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘फोर्स 3’ 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.
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