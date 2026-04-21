अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, आपस में भिड़ेंगे इमरान हाशमी-सनी देओल, कौन मारेगा बाजी?

Awarapan 2 To Box Office Clash With Lahore 1947: साल 2026 की शुरुआत से ही बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त दबदबा बना हुआ है, जो आगे भी देखने को मिलने वाला है. इस साल के दूसरे हाफ में भी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस लिस्ट में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' भी शामिल है, जिसकी रिलीज डेट पहले अगस्त में रखे जाने की बातें हो रही थीं. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं और रिलीज डेट का भी ऐलान किया है.

इस दिन रिलीज होगी 'आवारापन 2'

साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' में मुकेश भट्ट ने इस पर जमकर पैसा लगाया था और मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था. इस एक्शन फिल्म में इमरान हाशमी के साथ श्रिया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा ने भी काम किया था. यह फिल्म इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी, जो अब इसका पार्ट 2 ला रहे हैं. 18 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. फिल्म सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होगी.

इन 2 फिल्मों का होगा क्लैश

दरअसल, विशेष फिल्म्स ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर खुद को फ्री रखें. 14 अगस्त 2026 को हमारे साथ जुड़ें. सिनेमाघरों में आवारापन 2.' यानी सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जिसके चलते उनका बॉक्स ऑफिस पर Sunny Deol से सीधा-सीधा क्लैश होने वाला है. एक्टर सनी देओल की फिल्म 'लाहौर 1947' सिनेमाघरों में 13 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही है. आमिर खान प्रोडक्शंस पहले ही इसका ऐलान कर चुका है और इस वीकेंड के लिए तारीख तय कर चुका है.

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दोनों फिल्मों के लिए बड़ी चुनौती

हालांकि, अब बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'लाहौर 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' एक-दूसरे के लिए चुनौती बनकर खड़ी होंगी. दोनों फिल्मों का आपस में तगड़ा क्लैश होगा. एक तरफ फिल्म में भारत-पाकिस्तान की कहानी है और दूसरी तरफ हिट फिल्म का सीक्वल. दोनों फिल्मों की रिलीज में केवल एक दिन का गैप है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा.

बता दें कि सनी देओल की 'लाहौर 1947' में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी नजर आएंगे. इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. यह एक ऐतिहासिक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिस पर आमिर खान खुद पैसा लगा रहे हैं. चर्चा इस बात की भी है कि फिल्म में आमिर खान का कैमियो भी हो सकता है. हालांकि, रिलीज डेट अभी काफी दूर है. देखना होगा कि कोई भी एक्टर क्लैश से बचने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदलता है या नहीं, या फिर अगस्त में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.