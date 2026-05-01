राम चरण की 'पेड्डी' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, इस दिन होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर होगा तगड़ा क्लैश

Peddi Release Date Confirmed: साउथ सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट पर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था. पहले यह फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन इसे अचानक पोस्टपोन कर दिया गया था. इसके बाद खबर सामने आई थी कि 'पेड्डी' 25 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, हालांकि मेकर्स की तरफ से इसकी कन्फर्मेशन नहीं की गई थी. अब आखिरकार 'पेड्डी' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. मेकर्स ने 'पेड्डी' की रिलीज को कन्फर्म करने के लिए 1 मई को शाम 4 बजे एक प्रेस मीट रखी. इस मीट के बाद अब पता चल गया है कि राम चरण की 'पेड्डी' सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी.

‘पेड्डी’ की रिलीज डेट से उठा पर्दा

इन दिनों कई अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट्स में काफी बदलाव हो रहे हैं. 'टॉक्सिक' पहले 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब टल गई है. वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है' पहले 5 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 'टॉक्सिक' की वजह से इसे 22 मई तक प्रीपोन कर दिया गया था. 'टॉक्सिक' के पोस्टपोन होने के बाद 'है जवानी तो इश्क होना है' अपनी पुरानी रिलीज डेट 5 जून पर वापस आ गई है. हालांकि, अब राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है कि फिल्म 4 जून को रिलीज होगी.

Grit is his story. Determination is his weapon PEDDI WORLDWIDE RELEASE ON 4th JUNE, 2026 twitter.com/kpCPMzcYE7 Add Zee News as a Preferred Source PEDDI (@PeddiMovieOffl) May 1, 2026

मेकर्स ने जारी की रिलीज डेट

अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को कन्फर्म किया है. उन्होंने बताया कि 'पेड्डी' जून 2026 में रिलीज होगी. इस अपडेट को शेयर करते हुए टीम ने एक नया पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें लिखा, 'दृढ़ता ही उसकी कहानी है, पक्का इरादा ही उसका हथियार है.' बुची बाब सना के डायरेक्शन में बनी 'पेड्डी' में राम चरण के अपोजिट जान्हवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगी.

बॉक्स ऑफिस पर होगा तगड़ा क्लैश

बता दें कि यश की 'टॉक्सिक' पहले 4 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसकी जगह 'पेड्डी' ने ले ली है. ऐसे में 'पेड्डी' का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों से होने वाला है. 5 जून को बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' और वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' भी रिलीज हो रही हैं. अब देखना यह होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करती है.