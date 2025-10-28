'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर, किसका हुआ फायदा और किसका नुकसान? बोले अमर कौशिक

Thamma Ek Deewane ki Deewaniyat Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं. एक'थामा' और दूसरी 'एक दीवाने की दीवानियत'. इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर काफी बातें हुईं.अब फिल्म निर्माता अमर कौशिक ने 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच हुए इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर चुप्पी तोड़ी है.

दो फिल्मों का क्लैश

'थामा' के निर्माता अमर कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्मों के साथ रिलीज होने और इनके बीच होने वाली टक्कर पर रिएक्ट किया.उन्होंने इसे इंडस्ट्री का हिस्सा बताया. इन्होंने कहा कि जब अच्छी फिल्मों को सराहना मिलती है, तो यह इंडस्ट्री में सभी की जीत होती है। मुझे लगता है कि यह बेहतरीन है. जब अच्छी फिल्मों को सराहना मिलती है, तो यह सभी की जीत होती है. कोई प्रतिस्पर्धा नहीं. एक बड़े परिवार की तरह हम सभी एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. हम सभी एक-दूसरे की सफलता की कामना करते हैं. नकारात्मकता केवल नुकसान पहुंचाती है, जबकि आपसी सम्मान और प्रशंसा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है. हर अच्छा अभिनेता और फिल्म निर्माता इंडस्ट्री में कुछ न कुछ नया जोड़ता है.'

रिस्पांस पर बोले अमर कौशिक

'थामा' को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- 'जैसी हमें उम्मीद थी, फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया शानदार रही. दर्शक हमारे यूनिवर्स के अगले अध्याय को देखने और यह समझने के लिए उत्सुक थे कि यह कैसे विकसित हो रहा है. पहले कई दर्शकों को लगता था कि फिल्म निर्माता ‘कंबाइंड यूनिवर्स’ की अवधारणा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहानियां आपस में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पा रही हैं. हमने उस प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया.हमने सुनिश्चित किया कि किरदार और कहानी स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहें. अब जब दर्शक इसे सराह रहे हैं, तो मैं सचमुच बहुत खुश हूं. मुझे अनगिनत कॉल आ रहे हैं, और लोग इसे बड़े उत्साह से देख रहे हैं, यह एक बहुत ही संतोषजनक अहसास है.'

कैसे आया आइडिया?

अमर कौशिक ने बताया कि थामा बनाने का आईडिया उन्हें 2019 में आया जब सुरेश मैथ्यू और अरुण फुलारा एक कहानी पर काम कर रहे थे. इसके बाद जब वह 'भेड़िया' फिल्म बना रहे थे, उनको अहसास हुआ कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे हीरो हों. 'थामा' उसमें फिट बैठती थी. 'थामा' को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारे हैं. दूसरी ओर, मिलाप जावेरी की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए.

