Box Office Collection: बजट भी नहीं निकाल पाई रजनीकांत की 'कुली', दूसरे वीकेंड पर क्या है हाल; वॉर 2 कर डाली इतनी कमाई
Box Office Collection: बजट भी नहीं निकाल पाई रजनीकांत की 'कुली', दूसरे वीकेंड पर क्या है हाल; वॉर 2 कर डाली इतनी कमाई

Box Office Collection 17 Days: रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन की वॉर 2 को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं 17वें दिन दोनों में से कौनसी फिल्म आगे निकल गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:39 AM IST
Coolie vs War 2 Box Office Collection 17 Days: रजनीकांत की कुली और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2 थिएटर में लगी हैं. दोनों फिल्में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. तब से बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठीक कमाई कर रही हैं. कमाई के मामले में वॉर 2 से कुली आगे निकल गई है. रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 65 करोड़ से ओपनिंग की थी. जानकी वॉर 2 ने 52 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब आइए जानते हैं 17वें दिन दोनों फिल्मों में से कौनसी मूवी आगे निकल गई है.

17वें दिन कुली और वॉर 2 में से कौन निकला आगे?

Sacnilk मुताबिक रजनीकांत की कुली को 17वें दिन वॉर 2 से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. कुली ने 17वें दिन 2.65 करोड़ की कमाई की है. वहीं वॉर 2 ने 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. हालांकि, फिल्म के 17वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर दोनों फिल्मों ने इतना कमाया है तो इस मामले में रजनीकांत की फिल्म आगे निकल गई है. कुली ने वॉर 2 से 120 परसेंट ज्यादा कमाई की है.

वीकेंड में 'कुली' ने लगाई छलांग

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है. 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है. वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है. फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है. Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 17वें दिन 2.65 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 275.85 करोड़ रुपये हो गया है.

 वॉर 2 कर डाली इतनी कमाई 

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं. अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है. 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था. वहीं, अब इसके शनिवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं. Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 17वें दिन 1.10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 233.00 करोड़ रुपये हो गया है.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

actor RajinikanthBox office

;