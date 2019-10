Sye Raa Narsimha Reddy के तूफान में उड़ा BOX OFFICE, कमाई के मामले में 'वॉर' को भी चटाई धूल

नई दिल्ली: इस बुधवार को दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन (Amithabh Bachchan) और चिरंजीवी (Chiranjeevi) की फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी (Sye Raa Narasimha Reddy)' और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की एक्शन-थ्रिलर 'वॉर (war)' शामिल है. इन दोनों फिल्मों ने अपने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया, लेकिन 'वॉर' पर 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' भारी पड़ी. जी हां, ओपनिंग पर 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' ने कमाई के मामले में 'वॉर' को पीछे छोड़ने में सफलता हासिल की है.

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहता के अनुसार 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' ने पहले दिन कुल 65 करोड़ का बिजनेस करने में सफलता हासिल की, जबकि 'वॉर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुल 53 करोड़ की कमाई की. इस हिसाब से दोनों फिल्मों के आंकड़े जोड़े जाएं, तो दोनों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर कुल 118 करोड़ की कमाई करने में सफल रही. बात दें, फिल्‍म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' एक ऐसे योद्धा उय्यालावादा नरसिम्‍हा रेड्डी की कहानी है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग शुरुआत की थी. इस फिल्‍म में अमिताभ बच्‍चन (Amithabh Bachchan) नरसिंहा रेड्डी के गुरू के किरदार में नजर आएंगे. यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.

October 2, 2019 recorded highest single-day collection figure at all-India box-office. All films put together netted more than Rs. 120 crore which was the erstwhile record created on the day of release of ‘Bahubali2: The Conclusion’. So, ‘War’, ‘Syeraa’ & ‘Joker’ together did it.

— Komal Nahta (@KomalNahta) October 4, 2019