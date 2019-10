बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक और टाइगर का जबरदस्त 'WAR', पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (WAR)' अब तक बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाते हुए 300 करोड़ से भी अधिक की कमाई करने में सफलता हासिल की है. वहीं, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'वॉर' ने अब तक कमाई के मामले कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को ऋतिक और टाइगर की जोड़ी कितनी पसंद आ रही है.

Abki baar 300 paar... #War hits triple century... Analysing the Blockbuster run of the highest grossing #Hindi film of 2019... My opinion on Bollywood Hungama: https://t.co/6yJGpETpbB pic.twitter.com/wb8QYbGeji

फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि फिल्म 'वॉर' ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ उन्होंने इस बात की संभावनाएं जताई कि हो सकता है कि अब 'वॉर 2' की तैयारियां पर शुरू हो जाए. फिल्म की लीड एक्ट्रेस वाणी कपूर का रोल भी इस फिल्म में लोगों को बेहद पसंद आया है. वाणी भले ही फिल्म में कुछ समय के लिए ही हों, लेकिन उनकी भूमिका फिल्म की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.

2019 has been a fantastic year for #Bollywood and the super success of #War reiterates the fact that *well made* biggies - targeted at PAN India audience - will always be embraced warmly by the paying public... Expecting #YRF to green light #War2 soon.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 21, 2019