होली पर होगा धमाका! बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना करेंगे तीन हसीनाओं संग धमाल, पहला पोस्टर आया सामने

Pati Patni Aur Woh Do: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एक बार फिर सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत संग नजर आने वाले हैं. चारों सितारों की जल्द ही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसका पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है.
Pati Patni Aur Woh Do: चार सितारों वाली धमाकेदार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत की अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की रिलीज डेट का पता चल गया है. मेकर्स ने इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया है. इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी देखने को मिल रही है. फिल्म में चारों सितारों को एक साथ देखना काफी मजेदार होने वाला है.
फुल एंटरटेनमेंट का डोज है फिल्म
इस फिल्म के निर्माता मुदस्सर अजीज है. फिल्म पति पत्नी और वो दो दर्शकों को प्रजापति पांडे की दुनिया से परिचित कराती है. यह एक ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म है. मेकर्स ने पुष्टि की है कि यह फिल्म होली के मौके पर 4 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखने को मिलेगा.
फिल्म का पहला पोस्टर जारी
इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा ने किया है, जबकि क्रिएटिव प्रोडक्शन का नेतृत्व जूनो चोपड़ा ने किया है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आयुष्मान की बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सारा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, वामिका की तीव्रता और रकुल के जबरदस्त करिश्मे का मेल आपको देखने को मिलेगा. यह फिल्म हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करेगी. फिल्म की कहानी को फिलहाल सीक्रेट रखा गया है. ताकि फैन्स को जबरदस्त सरप्राइज मिल सके. हालांकि कहानी के टाइटल से दर्शक अंदाजा लगा सकते है कि ये कहानी पति और पत्नी के साथ दो और किरदारों के उतार-चढ़ाव को दिखाने वाली है. यह फिल्म कॉमेडी से भरपूर रहने वाली है.
बता दें कि इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत चारों कलाकारों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. ये सभी चारों कलाकार इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन पहचान बना चुके हैं. मेक4स को अपनी स्टारकास्ट पर पूरा भरोसा है. अब देखना होगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शकों का कैसा रिएक्शन आता है.
