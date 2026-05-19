तृषा-सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, सीएम विजय भी हुए फैन, टीम को दी बधाई

CM Vijay Wishes To Team Karuppu: एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और एक्टर सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी अच्छी शुरुआत की है और लोगों को काफी प्रभावित भी कर रही है. अब फिल्म 'करुप्पु' की सफलता पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने भी टीम को बधाई दी है. इस बात की जानकारी फिल्म की टीम की ओर से शेयर की गई है.

करुप्पु की सफलता पर सीएम विजय ने दी बधाई

'करुप्पु' की टीम ने फिल्म के नाम से बने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में सीएम विजय 'करुप्पु' की टीम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया, 'हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हमारे निर्माता एसआर प्रभु को सूर्या की फिल्म करुप्पु की शानदार सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है. उनकी शुभकामनाएं पाकर हमारी पूरी टीम को सचमुच बहुत खुशी और उत्साह मिला है.'

सीएम विजय से की मुलाकात

फिल्म 'करुप्पु' के मेकर्स में से एक एसआर प्रभु ने तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर एसोसिएशन (टीएफएपीए) के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की. बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जन राहत कोष के लिए 10 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया. इसी बैठक में विजय ने एसआर प्रभु को 'करुप्पु' के लिए व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दीं.

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We are overjoyed to share that our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru. Joseph Vijay, has extended his heartfelt wishes and congratulations to our producer prabhu_sr for the grand success of Suriya_offl‘s Karuppu It is truly wonderful and heartwarming for… twitter.com/pcylOChIVv Karuppu (KaruppuMovie) May 18, 2026

फैंस काफी उत्साहित

आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने वीकेंड में 147 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. अब तृषा की फिल्म को विजय द्वारा बधाई देने पर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि तृषा का नाम बीते काफी समय से सीएम विजय के साथ जोड़ा जा रहा है.

100 करोड़ का आंकड़ा किया पार

वहीं सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पु' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने थिएटर में मजबूत पकड़ बना रखी है. 15 मई को रिलीज हुई इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म ने पहले ही वीकेंड में शानदार कलेक्शन किया था. वीकडे होने के बावजूद फिल्म ने चौथे दिन दमदार कमाई करते हुए भारत में 82.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. सैकनिल्क वेबसाइट के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को भारत में 14.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. हालांकि वैसे वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन 'करुप्पु' ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया है. मेकर्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने वीकेंड में 147 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.