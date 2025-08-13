शाहिद कपूर की वो डिजास्टर फिल्म, जिसे देख एक्टर ने खुद पकड़ लिया था माथा, हिल गया था दिमाग, 69 करोड़ था बजट
शाहिद कपूर की वो डिजास्टर फिल्म, जिसे देख एक्टर ने खुद पकड़ लिया था माथा, हिल गया था दिमाग, 69 करोड़ था बजट

Shahid Kapoor Flop Film: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने अपने करियर में एक से एक फिल्में दी हैं, कुछ फिल्में बहुत बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. उन्हीं में से एक फिल्म के बारे में आज बताने जा रहे है. इस फिल्म को देखने के बाद एक्टर खुद कंफ्यूज हो गए थे. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 13, 2025, 11:40 PM IST
शाहिद कपूर
Shahid Kapoor Flop Film: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर शाहिद कपूर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. उन्होंने अपने करियर में एक से एक शानदार फिल्मों में काम किया है. हालांकि उन्होंने अपने 22 साल के करियर में हिट फिल्मों के साथ कई ऐसी फिल्में भी दे चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद दर्शकों ने अपना माथा पकड़ लिया था. एक फिल्म को देखने के बाद तो शाहिद ने खुद ही कंफ्यूज हो गए थे. इस बात का खुलासा एक्टर ने खुद एक चैट शो में किया था.    

सुपरफ्लॉप निकली थीं शाहिद की ये फिल्म   
शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म 'इश्क विश्क' से की थी. शुरुआत में एक्टर ने कई फ्लॉप फिल्में दीं और फिर 'विवाह' ब्लॉकबस्टर देने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हालांकि इस फिल्म के बाद भी एक्टर ने कई फ्लॉप फिल्में दी. इसी बीच साल 2015 में एक्टर ने एक फिल्म 'शानदार' की, जिसका बॉक्स ऑफिस पर काफी हश्र हुआ था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म देख हो गया था कन्फ्यूज 
एक्टर शाहिद कपूर ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया संग एक चैट शो 'बीएफएफ विद वोग' में खुलासा किया था. शाहिद अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कबीर सिंह' के प्रमोशन में गए थे. इस दौरान उन्होंने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'रंग दे बसंती' का ऑफर ठुकराने का अफसोस भी जताया था. नेहा ने इस दौरान शाहिद से ये भी पूछा कि उनकी कोई ऐसी फिल्म है जिसे लेकर उनका मानना है कि उन्हें वो नहीं करनी चाहिए थी. तब एक्टर ने 'शानदार' फिल्म का नाम लिया जो साल 2015 में रिलीज हुई थी. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को करने के बाद में खुद कंफ्यूज था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 करोड़ के बजट में बनी थी फिल्म 
शाहिद ने कहा कि 'शानदार' फिल्म को देखने के बाद में खुद कंफ्यूज हो गया था तो मेरे फैंस और दर्शकों का भी ऐसा ही हाल हुआ होगा. इस फिल्म में शाहिद कपूर के संग आलिया भट्ट नजर आई थी. लेकिन दोनों की केमिस्ट्री फैंस को पसंद नहीं आई थी. शानदार फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मंतेना वर्मा थे. Sacknilk की रिपोर्ट के मुताबिक, शानदार फिल्म को बनाने में 69 करोड़ का बजट लगा था और इसने सिर्फ 43.10 करोड़ की कमाई की थी. जिसके मुताबिक फिल्म, डिजास्टर साबित हुई थी. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Shahid Kapoor

;