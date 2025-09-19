Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर 'मिराई' घुटनों के बल रेंग रही 'बागी 4', 'लोका' की धमक बरकरार; जानें कलेक्शन
Advertisement
trendingNow12928336
Hindi Newsबॉलीवुड

Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर 'मिराई' घुटनों के बल रेंग रही 'बागी 4', 'लोका' की धमक बरकरार; जानें कलेक्शन

Box Office Report: कलेक्शन की बात करें तो कुल मिलाकर, 'मिराई' ने अपना पहला हफ्ता शानदार कलेक्शन्स के साथ पूरा किया. बता दें कि फिल्म की कहानी एक योद्धा वेधा की है, जिसका पालन-पोषण एक अघोरी करता है. बाद में उसे अपने असली उद्देश्य और ताकत का अहसास होता है. इस फिल्म में तेजा सज्जा के साथ मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर 'मिराई' घुटनों के बल रेंग रही 'बागी 4', 'लोका' की धमक बरकरार; जानें कलेक्शन

तेलुगु सिनेमा की नई एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मिराई' ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है. दमदार कहानी, शानदार विजुअल और स्टार पावर के दम पर फिल्म ने न केवल साउथ इंडिया बल्कि पूरे देशभर में धमाल मचाया हुआ है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग जबरदस्त रही, खासकर तेलुगु बेल्ट में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराई' ने भारत में अपने पहले हफ्ते में कुल 61.75 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 72.70 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96 करोड़ तक पहुंच चुका है. पहले दिन यानी शुक्रवार को इसने 13 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जिसमें तेलुगु भाषा से सबसे ज्यादा 11.15 करोड़ का योगदान रहा.

तेजा सज्जा की 'मिराई ' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवार को फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 15 करोड़ की कमाई की और रविवार को यह बढ़कर 16.6 करोड़ हो गई. हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने सिर्फ 6.4 करोड़ रुपए ही कमाए. मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ 6 करोड़ और बुधवार को 4.75 करोड़ की कमाई हुई. इस तरह पहले तीन दिन में जहां फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में इसका कलेक्शन औसत रहा.

'बागी 4'

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की अदाकारी वाली फिल्म 'बागी 4' ने शुरुआत में अच्छी कमाई की. हालांकि दूसरे हफ्ते में दर्शकों पर फिल्म का जादू नहीं चल पा रहा है. 13वें दिन बुधवार को फिल्म ने 75 लाख रुपये कमाए. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 43 लाख रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने अब तक कुल 52.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

'लोका चैप्टर 1'

कल्याणी प्रियदर्शन की अदाकारी वाली फिल्म 'लोका चैप्टर 1' को अभी भी दर्शक प्यार दे रहे हैं. 22वें दिन भी फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई कर ली है. बुधवार को फिल्म का कलेक्शन 2.15 करोड़ रुपये रहा. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 1.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इस तरह से इस फिल्म ने अब तक 128.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स'

हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने शुरुआत में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई घट गई है. पहले हफ्ते में फिल्म ने 67 करोड़ रुपये का कारोबार किया. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 62 लाख रुपये का कारोबार किया. इस तरह से फिल्म ने अब तक 79.19 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Box office

Trending news

Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
;