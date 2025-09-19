Box Office Report: बॉक्स ऑफिस पर 'मिराई' घुटनों के बल रेंग रही 'बागी 4', 'लोका' की धमक बरकरार; जानें कलेक्शन

Box Office Report: कलेक्शन की बात करें तो कुल मिलाकर, 'मिराई' ने अपना पहला हफ्ता शानदार कलेक्शन्स के साथ पूरा किया. बता दें कि फिल्म की कहानी एक योद्धा वेधा की है, जिसका पालन-पोषण एक अघोरी करता है. बाद में उसे अपने असली उद्देश्य और ताकत का अहसास होता है. इस फिल्म में तेजा सज्जा के साथ मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है.
तेलुगु सिनेमा की नई एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मिराई' ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है. दमदार कहानी, शानदार विजुअल और स्टार पावर के दम पर फिल्म ने न केवल साउथ इंडिया बल्कि पूरे देशभर में धमाल मचाया हुआ है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग जबरदस्त रही, खासकर तेलुगु बेल्ट में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराई' ने भारत में अपने पहले हफ्ते में कुल 61.75 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 72.70 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96 करोड़ तक पहुंच चुका है. पहले दिन यानी शुक्रवार को इसने 13 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जिसमें तेलुगु भाषा से सबसे ज्यादा 11.15 करोड़ का योगदान रहा.
तेजा सज्जा की 'मिराई ' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
शनिवार को फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 15 करोड़ की कमाई की और रविवार को यह बढ़कर 16.6 करोड़ हो गई. हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने सिर्फ 6.4 करोड़ रुपए ही कमाए. मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ 6 करोड़ और बुधवार को 4.75 करोड़ की कमाई हुई. इस तरह पहले तीन दिन में जहां फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में इसका कलेक्शन औसत रहा.
'बागी 4'
टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की अदाकारी वाली फिल्म 'बागी 4' ने शुरुआत में अच्छी कमाई की. हालांकि दूसरे हफ्ते में दर्शकों पर फिल्म का जादू नहीं चल पा रहा है. 13वें दिन बुधवार को फिल्म ने 75 लाख रुपये कमाए. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 43 लाख रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने अब तक कुल 52.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
'लोका चैप्टर 1'
कल्याणी प्रियदर्शन की अदाकारी वाली फिल्म 'लोका चैप्टर 1' को अभी भी दर्शक प्यार दे रहे हैं. 22वें दिन भी फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई कर ली है. बुधवार को फिल्म का कलेक्शन 2.15 करोड़ रुपये रहा. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 1.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इस तरह से इस फिल्म ने अब तक 128.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स'
हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' ने शुरुआत में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई घट गई है. पहले हफ्ते में फिल्म ने 67 करोड़ रुपये का कारोबार किया. बृहस्पतिवार को फिल्म ने 62 लाख रुपये का कारोबार किया. इस तरह से फिल्म ने अब तक 79.19 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
