/2026 का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: पैन इंडिया फिल्मों का फीका पड़ा क्रेज, कंटेंट वाली फिल्मों ने मारी बाजी

2026 Box Office: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' के साथ इस साल की शुरुआत हुई. अब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी और जैकलीन फर्नांडीज स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के साथ जून महीना खत्म हो रहा है. इस समय बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सफलता रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने हासिल की है.
अगर जून खत्म होने के साथ हिंदी सिनेमा का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखें, तो इस बार आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि दर्शकों की पसंद समय के साथ बदल रही है. पिछले कुछ वर्षों तक जहां पैन इंडिया फिल्मों, बड़े बजट और सुपरस्टार्स की फिल्मों का दबदबा रहता था, वहीं 2026 में अच्छी कहानी और मजबूत कंटेंट वाली फिल्मों ने बाजी मारी है. इस साल सिर्फ स्टार पावर के भरोसे रिलीज हुई कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं, जबकि दमदार स्क्रिप्ट वाली फिल्मों ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की.
2026 में जून तक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 'धुरंधर: द रिवेंज' पहले स्थान पर रही. दूसरे नंबर पर सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मल्टीस्टारर 'बॉर्डर 2' रही, जिसने 464.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने 287.26 करोड़ रुपये कमाए. चौथे नंबर पर 'राजा शिवाजी' (114 करोड़ रुपये) और पांचवें स्थान पर शाहिद कपूर की 'ओ' रोमियो' (95.60 करोड़ रुपये) रही.
वहीं, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, "मैं यह नहीं कहूंगा कि यह साल बहुत अच्छा रहा. कुछ फिल्में चलीं और कुछ नाकामयाब साबित हुईं. अगर आप देखें तो सफल फिल्मों का अनुपात काफी कम रहा है. 'धुरंधर 2', 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्में हिट साबित हुईं, लेकिन इनकी संख्या काफी सीमित है. फिल्में कम रिलीज हुईं और जो आईं भी, वे उस तरह की नहीं थीं कि दर्शकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो सकें. कई फिल्में तो थिएटर में दर्शकों के लिए तरस गईं." उनका मानना है कि सिर्फ फिल्में रिलीज करना काफी नहीं है, दर्शकों को ऐसा कंटेंट चाहिए, जो उन्हें थिएटर तक आने के लिए मजबूर कर दे.
ट्रेड विशेषज्ञ अतुल मोहन भी मानते हैं कि स्टार सिस्टम आज भी मौजूद है, लेकिन फिल्म की असली ताकत उसका कंटेंट है. उनके मुताबिक, इस साल 'धुरंधर' की सबसे ज्यादा तारीफ उसकी कहानी और ट्रीटमेंट की हुई. वहीं, कई बड़ी फिल्मों के कंटेंट को दर्शकों ने पसंद नहीं किया.
धुरंधर: द रिवेंज – ₹1,813.11 करोड़
बॉर्डर 2 – ₹464.50 करोड़
भूत बंगला – ₹287.26 करोड़
राजा शिवाजी – ₹114 करोड़
ओ' रोमियो – ₹95.60 करोड़
अब मेकर्स को ऐसा कंटेंट लाने की जरूरत है, जो दर्शकों को थिएटर तक आने पर मजबूर करे और उन्हें आकर्षित करे. इन दिनों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक पर एक मुफ्त और मंगलवार को टिकट पर डिस्काउंट जैसे ऑफर भी दिए जाते हैं, लेकिन कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा, तो दर्शक थिएटर तक नहीं आएगा. इस साल अब तक हॉलीवुड की भी कई फिल्मों ने अच्छी कमाई की है और नए-नए रिकॉर्ड बनाए हैं. इनमें 'आब्सेशन', 'हेल मैरी' और 'माइकल' जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने भारत में काफी अच्छी कमाई की है.
वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उनके प्रोडक्शन तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' और 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं. 'एक दिन' में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी नजर आई थीं. वहीं, सलमान खान 'राजा शिवाजी' में कैमियो करते हुए दिखाई दिए थे.