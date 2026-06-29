Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /2026 का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: पैन इंडिया फिल्मों का फीका पड़ा क्रेज, कंटेंट वाली फिल्मों ने मारी बाजी

2026 का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: पैन इंडिया फिल्मों का फीका पड़ा क्रेज, कंटेंट वाली फिल्मों ने मारी बाजी

2026 Box Office: 2026 में बॉक्स ऑफिस का गणित पूरी तरह से बदल गया है. साल के पहले छह महीनों की फिल्मों के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ स्टारडम नहीं, बल्कि दमदार कंटेंट ही फिल्मों की सफलता तय कर रहा है. 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी कंटेंट-ड्रिवेन फिल्मों ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की, जबकि कई पैन इंडिया फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:55 AM IST
2026 का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: पैन इंडिया फिल्मों का फीका पड़ा क्रेज, कंटेंट वाली फिल्मों ने मारी बाजी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के रेट जारी, फटाफट देंखे देहरादून से चमोली तक तेल का भाव
petrol diesel price today25 min ago
2
Ind vs Ire28 min ago
3
North Korea soldier46 min ago
4
Big Box Office Clash48 min ago
5
weather update55 min ago