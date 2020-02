अवॉर्ड्स में धांधली से नाराज सोशल मीडिया यूजर्स, #BoycottFilmfareAwards हुआ ट्रेंड

नई दिल्ली: हाल ही में फिल्मी दुनिया का नामी अवॉर्ड शो Film fare Awards का आयोजन हुआ. जिसमें कई सितारों और कई फिल्मों को सम्मान दिया गया. जैसे 'गली बॉय' ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (रणवीर सिंह), सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (आलिया भट्ट), दोनों को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार (सिद्धान्त चतुर्वेदी, अमृता सुभाष) ने जीता. वहीं 'आर्टिकल 15' ने आयुष्मान खुराना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म- क्रिटिक्स और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मान पाया. यहां तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने 'सांड की आंख' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया. लेकिन अब इन अवॉर्ड के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स इन फैसलों से नाराज नजर आ रहे हैं.

कई यूजर्स तो इन पुरस्कारों से खुश नजर आए लेकिन कुछ यूजर्स ने यह दावा किया कि 'मणिकर्णिका', 'केसरी' और ऐसी अन्य फिल्मों की तरह बिना किसी पुरस्कार के छोड़ देना निराशाजनक है. इसलिए ट्विटर पर #BoycottFilmfareAwards ट्रेंड करने लगा. सिर्फ आम लोग ही नहीं इंडस्ट्री से जुडे नाम भी इस मामले में विरोध करने सामने आए.

Congratulations to the greatest talents ever born, natural actor off screen, playing Cinderella step sisters to perfection, congratulations to both of you and your clan for doing it with a straight face @aliaa08⁩ ⁦@ananyapandayy⁩ pic.twitter.com/uZwqDtEORP

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) February 16, 2020