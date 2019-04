Twitter Post : 'एवेंजर्स एंडगेम' देखने की बॉयफ्रेंड ने रख दी ऐसी शर्त, रो पड़ी गर्लफ्रेंड

नई दिल्ली : मार्वल स्टूडियो को एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म 'एंडगेम' आज रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने रिलीज के पहले ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई शुरू कर दी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फैंस का फिल्म के लिए क्रेज साफ दिख रहा है, लेकिन फिल्म के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगाने का पागलपन शायद पहले कभी नहीं देखा होगा. ट्विटर पर कैमिला रोज नाम की एक यूजर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें 'एवेंजर्स एंडगेम' देखने चलने से पहले कुछ रूल्स लिखकर एक मैसेज भेजा है. कैमिला के इस पोस्ट के बाद से ट्विटर पर लोग उनके बॉयफ्रेंड को शबाशी दे रहे हैं.

कैमिला ने स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे 'एवेंजर्स एंडगेम' देखने जाने से पहले एक नोट लिखकर भेजा है. मैं पागल हो रही हूं इसलिए कि मुझे लगा था हम डेट पर जा रहे हैं. इसी के साथ कैमिला ने रोने वाली इमोजी पोस्ट की है.

My boyfriend sent me a very sternly worded note about our cinema trip to see #AvangersEndgame tomorrow. Mad because I thought it was just date night pic.twitter.com/ZWfsCwRqV7 — Kamilla Rose (@KamillahRose) April 24, 2019

कैमिला के इस पोस्ट के बाद से ट्विटर पर लोग बॉयफ्रेंड को सैल्यूट कर रहे हैं. एक यूजर का कहना है कि एक बात हो है कि लड़का ईमानदार है और उसने अपनी बात सामने से आकर कह दी? मैं समझ सकता हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है.

वहीं एक यूजर का कहना है कि मैं इस नोट को अप्रूव करता हूं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को प्यार. इसी के साथ इसे में अपनी एक्स को भी सेंड कर रहा हूं.

चीन के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कब्जा

बता दें कि 'एवेंजर्स' सीरीज का फाइनल पार्ट 'एंडगेम' रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपये बटोर चुका है. एक तरफ जहां एडवांस बुकिंग चालू होते ही 14 घंटों के अंदर ही इस फिल्म की 6 करोड़ की टिकट्स बिकने का रिकॉर्ड बना, तो वहीं अब दूसरी तरफ इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन चीन के बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया है. खबरों की मानें तो Avengers Endgame ने चीन में अपनी रिलीज के पहले दिन 545 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर वहां के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है.

