Brahmastra BTS Video: ऐसी शूट हुई पांच सालों में 'ब्रह्मास्त्र', सेट पर एक्शन सीन करते Ranbir-Alia को देख रह जाएंगे हक्का-बक्का

Brahmastra BTS Video See How Ranbir Alia shot Action Scenes: 410 करोड़ रुपये के बजट पर बनी अयान मुखर्जी (Ayan Mukherji) की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) कुछ ही दिनों में थिएटर में रिलीज की जा रही है. 9 सितम्बर, 2022 को रिलीज होने वाली इस फिल्म में इस तरह के खास वीएफएक्स (Brahmastra VFX) इस्तेमाल किए गए हैं कि फैन्स इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार्स नागार्जुन (Nagarjuna) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) जैसे सितारे भी शामिल हैं. खबरों की मानें तो इस फिल्म में शाहरुख खान का भी गेस्ट अपियरेंस (Shah Rukh Khan in Brahmastra) हो सकता है. रिलीज से पहले ब्रह्मास्त्र का बीटीएस वीडियो (Brahmastra BTS) वीडियो वायरल हो रहा है..

ऐसी शूट हुई पांच सालों में 'ब्रह्मास्त्र'

अयान मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फिल्म के शूटिंग के क्लिप्स नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में अयान मूवी को डायरेक्ट करते दिख रहे हैं और रणबीर, आलिया, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय औ नागार्जुन सीन्स करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैन्स में मूवी को देखने का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है.

सेट पर एक्शन सीन करते नजर आ रहे Ranbir-Alia

इस बीटीएस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रणबीर और आलिया किस तरह से एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं. कई मार पिटाई के सीन्स हैं, कहीं एक्रोबैटिक्स हैं तो कहीं गाड़ी में बैठकर गाड़ी घूम जाती है. वीएफएक्स के लिए किस तरह ब्लू स्क्रीन के आगे फिल्म के कई हिस्सों को शूट किया गया है, ये साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है.

इमोशनल हो गए Ayan

आपको बता दें कि इस वीडियो के साथ अयान ने जो कैप्शन लिखा है उसमें बताया है अयान ने फाइनल प्रोडक्ट देख लिया है और अब फिल्म पूरी तरह से रिलीज होने को तैयार है. अयान ने कहा कि ये उनके लिए एक इमोशनल मौका है क्योंकि उन्होंने पांच साल इस फिल्म पर लगाए हैं और अब जब ये पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार है तो अयान को काफी भावुक फील हो रहा है.

