Brahmastra Box Office Day 2: बॉक्स ऑफिस पर Ranbir के 'ब्रह्मास्त्र' ने काटा गदर, दूसरे दिन कलेक्शन 150 करोड़ पार

Brahmastra Collection: बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र (Boycott Brahmastra) के नारों और तमाम विवादों के बीच 9 सितंबर, 2022 को अयान मुखर्जी (Ayan Mukherji) की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) रिलीज हो गई है. पहले ही दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 75 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया और बिगेस्ट नॉन-हॉलिडे ओपनर का रिकॉर्ड भी तोड़ा. बता दें कि इस फिल्म ने दूसरे दिन में कितनी कमाई की है, इसका डेटा सामने आ गया है और बता दें कि जबरदस्त उछाल के साथ ये फिल्म 150 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर गई है. आइए Brahmastra Box Office Day 2 Collection के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं..

रिलीज के दूसरे दिन भी बढ़ती नजर आई 'Brahmastra' की शक्ति

डाइअलॉग और स्टोरी को लेकर खराब रिव्यूज मिलने के बाद भी थिएटर्स में लोगों की उपस्थिति बढ़ती नजर आ रही है. रिलीज के दूसरे दिन पर ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) ने भारत में लगभग 15 प्रतिशत का उछाल देखा गया है. भारत में ब्राहमस्त्र ने पहले दिन पर 32 करोड़ रुपये कमाए और दूसरे दिन में Bollywood Hungama के हिसाब से फिल्म के हिन्दी वर्जन ने 37.5 करोड़ रुपये कमाए हैं जिससे टोटल 69.5 करोड़ हो गया है. बाकी भाषाओं के कलेक्शन को मिलाकर ब्रह्मास्त्र ने 41.25-43.25 करोड़ रुपये की कमाई की है यानी 15-20 प्रतिशत का उछाल देखा गया है और टोटल कलेक्शन भारत में 79 करोड़ हो गया है.

Brahmāstra is SENSATIONAL at the #BO... *#Hindi* version... *#Nett* BOC...

Day 1: ₹ 31.5 cr - ₹ 32.5 cr

Day 2: ₹ 37.5 cr - ₹ 38.5 cr

Final total could be higher... #India biz.

National chains are seeing extraordinary numbers...

Day 1: ₹ 17.08 cr est

Day 2: ₹ 20.67 cr est pic.twitter.com/iO9X0eiE9v

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2022