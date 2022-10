Kesariya Song Twist: 'केसरिया' को अक्षय के गाने का दिया तड़का, तैयार हुआ ऐसा खतरनाक वीडियो

Kesariya Song New Twist: पिछले काफी समय से 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) फिल्म के गाने लोगों के जुबां पर चढ़े हुए हैं. इस फिल्म का 'केसरिया' (Kesariya) गाना तो जैसे आशिकों का लव एंथम बन गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है और इन्हीं में से एक ने ऐसा कारनामा कर दिया है की 'ब्रह्मास्त्र' का केसरिया गाना वायरल तो हो रहा है लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ. जी हां, एक शख्स ने हाल ही में केसरिया गाने के साथ छेड़छाड़ की और एक अजब सा ही मिश्रण तैयार कर दिया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है.

केसरिया गाने का नया ट्विस्ट

'ब्रह्मास्त्र' फिल्म का एक गाना इन दिनों काफी चर्चा में है और वो है 'केसरिया'. इस गाने को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आया है. किसी सोशल मीडिया यूजर ने केसरिया गाने को अक्षय के गाने के साथ मिक्स कर दिया और बस फिर क्या था. वो गाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लगो इस गाने के मजे भी लेने लगे.

better than kesariya me thinks || credits - igpic.twitter.com/epxydNs3AX

— . (@_Lazy_being) October 2, 2022