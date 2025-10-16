31 साल का सिंगर, दो बड़े अस्पतालों को दान दिए 62,00,000, लेकिन गायब हो गया सारा पैसा, सरकार भी नहीं कर पा रही ट्रैक

BTS Star RM 100 Million Donation: BTS के लीडर आरएम (RM) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. दरअसल, खबरों के मुताबिक, आरएम ने अपने 31वें जन्मदिन पर देश के दो बड़े अस्पतालों सियोल आसन मेडिकल सेंटर और कोरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 100 मिलियन वॉन (लगभग 62 लाख रुपये) का दान दिया था, लेकिन ये सारा का सारा पैसा गायब हो गया. हैरान करने वाली बात ये है कि मंत्रालय भी उनको ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा.

इसको लेकर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. दान देने का उद्देश्य साउथ कोरिया के सैनिकों, पुलिसकर्मियों, फायरफाइटर्स और दूसरे यूनिफॉर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद करना था. ये दान 'एवरीवनस वेटरन्स ड्रीम प्रोजेक्ट' के तहत किया गया था, जो कि कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रियट्स एंड वेटरन्स अफेयर्स (Ministry of Patriots and Veterans Affairs) के ‘यूनिफॉर्म वर्कर एप्रीसिएशन कैंपेन’ का हिस्सा है.

अचानक गायब हो गए दान दिए सारे पैसे

ये प्रोजेक्ट उन लोगों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब खबर ये है कि ये दान मंत्रालय तक पहुंचने के बाद ट्रेस नहीं किया जा सका है. कोरिया जूंगआंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, आरएम की एजेंसी बिगहिट म्यूजिक ने इस बात की पुष्टि की कि सिंगर ने वाकई में दान दिया था. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि वे ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये पैसा आखिर कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ. इससे फैंस के बीच काफी चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है.

सोशल मीडिया पर फूट रहा फैंस का गुस्सा

जानकारी के मुताबिक, साउथ कोरिया में दान की राशि एक खास खाते में जमा की जाती है, जिसे 'नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर यूनिफिकेशन सपोर्ट अकाउंट' कहा जाता है. इस खाते में कई लोगों के दान एक साथ जोड़े जाते हैं. इसी वजह से किसी एक शख्स के दान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि आरएम के दान का पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर BTS के फैंस ने इस खबर पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि ये घटना सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

दान देते वक्त आरएम ने कही थी ये बात

फैंस का मानना है कि जब एक इतनी बड़ी राशि ट्रेस नहीं हो पा रही, तो इससे आम लोगों के दान का भी भरोसा कम हो सकता है. ये मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. आरएम ने दान करते समय कहा था, 'मैंने हाल ही में महसूस किया है कि कितने लोग हमारे देश के लिए समर्पित हैं. मैं चाहता हूं कि ये योगदान उन सभी नायकों के लिए एक छोटी सी मदद बने जो देश के लिए काम कर रहे हैं. मैं ARMY का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार और शुभकामनाएं दी हैं'.