Advertisement
trendingNow12963475
Hindi Newsबॉलीवुड

31 साल का सिंगर, दो बड़े अस्पतालों को दान दिए 62,00,000, लेकिन गायब हो गया सारा पैसा, सरकार भी नहीं कर पा रही ट्रैक

Celebrity 100 Million Donation: BTS स्टार आरएम की ओर से वेटरन्स और यूनिफॉर्म कर्मियों के लिए दिया गया 100 मिलियन वॉन का दान लापता हो गया है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि मंत्रालय भी उनको ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा, जिसको लेकर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

31 साल के सेलिब्रिटी का गायब हो गया 6,100,000 का दान दिया पैसा
31 साल के सेलिब्रिटी का गायब हो गया 6,100,000 का दान दिया पैसा

BTS Star RM 100 Million Donation: BTS के लीडर आरएम (RM) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. दरअसल, खबरों के मुताबिक, आरएम ने अपने 31वें जन्मदिन पर देश के दो बड़े अस्पतालों सियोल आसन मेडिकल सेंटर और कोरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 100 मिलियन वॉन (लगभग 62 लाख रुपये) का दान दिया था, लेकिन ये सारा का सारा पैसा गायब हो गया. हैरान करने वाली बात ये है कि मंत्रालय भी उनको ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा. 

इसको लेकर फैंस सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.  दान देने का उद्देश्य साउथ कोरिया के सैनिकों, पुलिसकर्मियों, फायरफाइटर्स और दूसरे यूनिफॉर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद करना था. ये दान 'एवरीवनस वेटरन्स ड्रीम प्रोजेक्ट' के तहत किया गया था, जो कि कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रियट्स एंड वेटरन्स अफेयर्स (Ministry of Patriots and Veterans Affairs) के ‘यूनिफॉर्म वर्कर एप्रीसिएशन कैंपेन’ का हिस्सा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RM (@rkive)

Add Zee News as a Preferred Source

अचानक गायब हो गए दान दिए सारे पैसे 

ये प्रोजेक्ट उन लोगों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था जो देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन अब खबर ये है कि ये दान मंत्रालय तक पहुंचने के बाद ट्रेस नहीं किया जा सका है. कोरिया जूंगआंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, आरएम की एजेंसी बिगहिट म्यूजिक ने इस बात की पुष्टि की कि सिंगर ने वाकई में दान दिया था. हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि वे ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये पैसा आखिर कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ. इससे फैंस के बीच काफी चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है. 

‘चंद्रकांता’ के शिवदत्त से ‘महाभारत’ के कर्ण तक... 40 साल तक पंकज धीर का इंडस्ट्री पर रहा दबदबा, हर किरदार में फूंकी जान

सोशल मीडिया पर फूट रहा फैंस का गुस्सा 

जानकारी के मुताबिक, साउथ कोरिया में दान की राशि एक खास खाते में जमा की जाती है, जिसे 'नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर यूनिफिकेशन सपोर्ट अकाउंट' कहा जाता है. इस खाते में कई लोगों के दान एक साथ जोड़े जाते हैं. इसी वजह से किसी एक शख्स के दान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि आरएम के दान का पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर BTS के फैंस ने इस खबर पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि ये घटना सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RM (@rkive)

दान देते वक्त आरएम ने कही थी ये बात 

फैंस का मानना है कि जब एक इतनी बड़ी राशि ट्रेस नहीं हो पा रही, तो इससे आम लोगों के दान का भी भरोसा कम हो सकता है. ये मामला अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. आरएम ने दान करते समय कहा था, 'मैंने हाल ही में महसूस किया है कि कितने लोग हमारे देश के लिए समर्पित हैं. मैं चाहता हूं कि ये योगदान उन सभी नायकों के लिए एक छोटी सी मदद बने जो देश के लिए काम कर रहे हैं. मैं ARMY का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार और शुभकामनाएं दी हैं'. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

BTS Star RM

Trending news

भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?