क्या Jungkook ने डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट? BTS स्टार के अचानक गायब होने से फैंस हैरान

BTS Jungkook Instagram Account Delete: बीटीएस (BTS) बैंड आज दुनियाभर में मशहूर हो चुका है. इस K-Pop बैंड ने दुनियाभर के संगीत जगत में धूम मचा दी है. बहुत कम समय में ही बीटीएस बैंड ने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बना ली है. बीटीएस को बैंग्टन बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है. यह बैंड 7 सदस्यों का ग्रुप है, जिसमें 4 गायक - जिन, जिमिन, वी और जंगकुक शामिल हैं, जबकि 3 रैपर्स सुगा, जे-होप और रैप मॉन्स्टर हैं. इन सबके बीच अब बीटीएस के सदस्य जंगकुक एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार वजह उनका कोई नया गाना या परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट है. हाल ही में फैंस ने नोटिस किया कि जंगकुक का इंस्टाग्राम हैंडल अचानक दिखाई देना बंद हो गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई और ARMY लगातार यह जानने की कोशिश में जुट गई कि आखिर पूरा मामला क्या है.

जंगकुक का इंस्टाग्राम ग्लिच

दरअसल, बुधवार को जंगकुक की सोशल मीडिया मौजूदगी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई, जब फैंस ने देखा कि सिंगर का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया है, जिससे ARMYs के बीच कन्फ्यूजन और चिंता फैल गई. 27 मई को जंगकुक ने अपने टिकटोक अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करके इस रहस्य को और बढ़ा दिया, जिसके साथ उन्होंने सिर्फ एक '?' लगाया. यह एक छोटा लेकिन काफी कुछ कहने वाला रिएक्शन था, जो इस स्थिति को लेकर उनके अपने कन्फ्यूजन को दिखाता था.

उन्होंने अपनी टिकटोक स्टोरी पर एक नोटिस का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जो उन्हें मिला था और बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर उन्होंने बीटीएस का गाना 'No.29' चुना. इस नोटिस के मुताबिक, अगर जंगकुक 180 दिनों के अंदर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वे अपना अकाउंट खो देंगे. अकाउंट सस्पेंड होने की तारीख 27 मई, 2026 बताई गई थी. आखिर यह अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ? इंस्टाग्राम ने बताया कि अकाउंट को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि कथित तौर पर उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (बौद्धिक संपदा अधिकार) से जुड़ी अपनी 'टर्म्स ऑफ सर्विस' (सेवा की शर्तों) का पालन नहीं किया था, जिसमें ट्रेडमार्क पॉलिसी भी शामिल हैं.

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वहीं मैसेज में आगे लिखा था, 'आपका अकाउंट या आपके अकाउंट पर की गई एक्टिविटी, बैद्धिक संपना अधिकारों (intellectual property rights) से जुड़ी हमारी नीतियों का पालन नहीं करती है.' जंगकुक ने इससे पहले फरवरी 2023 में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिस पर करीब 52.4 मिलियन फॉलोअर्स थे. बाद में पिछले साल जुलाई में उन्होंने एक नया अकाउंट खोला, जिस पर जल्द ही 21.61 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, लेकिन फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया.

बीटीएस के बारे में

बीटीएस बैंड 7 सदस्यों का ग्रुप है, जिसमें 4 गायक - जिन, जिमिन, वी और जंगकुक शामिल हैं, जबकि 3 रैपर्स सुगा, जे-होप और रैप मॉन्स्टर हैं. लगभग चार साल पहले ब्रेक पर जाने से पहले दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सेंसेशन था और अब वे अपनी लोकप्रियता को फिर से बढ़ा रहे हैं. बीटीएस ने मार्च में अपना स्टूडियो एल्बम अरिरंग रिलीज किया. इस ग्रुप ने 'बीटीएस द कमबैक लाइव अरिरंग (BTS The Comeback Live Arirang)' शो भी किया, जो उनकी मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद उनका पहला ग्लोबल कॉन्सर्ट था. इसे 21 मार्च को खास तौर पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया. उनका पांचवां स्टूडियो एल्बम अरिरंग अपने पहले हफ्ते में 641,000 इक्विवैलेंट एल्बम यूनिट्स की बिक्री के साथ U.S. बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया. यह उपलब्धि इस साल अमेरिका में रिलीज हुए किसी भी ग्रुप एल्बम के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग हफ्ता साबित हुई और इसके साथ ही बीटीएस को अपना सातवां बिलबोर्ड नंबर 1 एल्बम मिला.