BTS V: 'एक कान से सिर्फ 30% सुन पाता हूं...', किम ताएह्यंग ने ढाई साल से छुपा रखा था दर्द; अब किया बड़ा खुलासा

BTS V Kim Taehyung Hearing Loss: जिस आवाज ने करोड़ों फैंस का दिल जीता, उसी आवाज से जुड़ा एक दर्दनाक राज अब सबके सामने आया है. दुनियाभर में मशहूर बीटीएस (BTS) ग्रुप के सदस्य किम ताएह्युंग, जिन्हें 'वी' के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उनके दाहिने कान की सुनने की क्षमता केवल 30 प्रतिशत रह गई है.
दरअसल, वी ने खुलासा किया कि वे पिछले लगभग ढाई साल से इस स्थिति से जूझ रहे हैं और इसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया था. किम ताएह्युंग ने यह खुलासा बुधवार को अपने साथी सदस्य जंगकुक के साथ एक 'वेवर्स' (Weverse) लाइव स्ट्रीम के दौरान किया. मैरीलैंड के बाल्टीमोर में 'आरिरंग वर्ल्ड टूर' के कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद, दोनों कलाकार अपने होटल के कमरे में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान वी ने अपने प्रशंसकों (ARMY) को बताया कि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन वे लगातार दवाइयां ले रहे हैं.
ताएह्युंग के अनुसार, उनके कान की समस्या दक्षिण कोरियाई सेना में सेवा देने के दौरान और अधिक खराब हो गई थी. उन्होंने दिसंबर 2023 से जून 2025 तक अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की थी. वी ने स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि यह केवल 'मानसिक मजबूती' का मामला है, लेकिन जब समस्या कम नहीं हुई, तब उन्होंने नियमित रूप से अस्पताल जाना और डॉक्टरी देखभाल लेना शुरू किया.
उसी लाइव स्ट्रीम में सदस्य जंगकुक ने भी अपनी एक चोट का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वे पूरे टूर के दौरान पिंडली (shin) में तेज दर्द और सूजन से जूझ रहे हैं, जो 'स्ट्रेस फ्रैक्चर' होने की स्थिति के बेहद करीब है. इन शारीरिक चुनौतियों के बावजूद, बीटीएस का 'आरिरंग वर्ल्ड टूर' जारी है, जिसके अगले शो लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका और एशिया के विभिन्न शहरों में होने वाले हैं.
बता दें कि 2013 में सियोल में 'बिग हिट एंटरटेनमेंट' (अब HYBE) के तहत बने BTS को दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा पॉप ग्रुप माना जाता है. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V और Jungkook वाले इस ग्रुप ने दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे हैं, कई बार 'बिलबोर्ड हॉट 100' में टॉप पर रहे हैं और दुनिया भर के स्टेडियमों में परफॉर्म किया है. मिलिट्री सर्विस के लिए ब्रेक लेने के बाद उनका टूर पर लौटना इस साल ग्लोबल म्यूजिक की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली घटनाओं में से एक रहा है और 'अरिरंग वर्ल्ड टूर' के टिकट कई जगहों पर कुछ ही मिनटों में बिक गए.