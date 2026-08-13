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BTS V: 'एक कान से सिर्फ 30% सुन पाता हूं...', किम ताएह्यंग ने ढाई साल से छुपा रखा था दर्द; अब किया बड़ा खुलासा

BTS V Kim Taehyung Hearing Loss: बीटीएस स्टार किम ताएह्युंग (V) ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है कि वे पिछले ढाई साल से अपने दाहिने कान की 70% सुनने की क्षमता खो चुके हैं. सैन्य सेवा और वर्ल्ड टूर के बीच उनके इस संघर्ष और स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 13, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:09 PM IST
BTS V: 'एक कान से सिर्फ 30% सुन पाता हूं...', किम ताएह्यंग ने ढाई साल से छुपा रखा था दर्द; अब किया बड़ा खुलासा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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