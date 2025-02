12 लाख पर नो टैक्स...मोगैंबो खुश हुआ, सोशल मीडिया पर आई फिल्मी मीम्स की बाढ़

Bollywood Memes On Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 जारी कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को काफी बड़ी राहत मिली है. मिडिल क्लास वाले लोग आज काफी खुश है. व‍ित्‍त मंत्री ने मिडिल क्‍लास को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है. मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्मी मीम्स की बाढ़ आ गई है. जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.

सोशल मीडिया पर कई फिल्मी मीम्स वायरल

फैंस अपनी खुशी को जाहिर करते हुए फिल्मी एक्टर-एक्ट्रेस और डांस वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं. कुछ फैंस फिल्मों के फेमस डायलॉग और सीन शेयर कर रहे हैं. व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान से मिडिल क्लास काफी खुश है. हालांकि इस ऐलान के बाद कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं. दरअसल, सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये की आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है. पहले ये ल‍िम‍िट 7 लाख रुपये थी. आइए देखते है फैंस इस ऐलान पर कैसे-कैसे मीम्स शेयर कर रहे है.

