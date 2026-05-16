Cannes में छाए अनुराग कश्यप और सनी लियोनी, Kennedy समेत इन 4 फिल्मों को मिल चुका है स्टैंडिंग ओवेशन

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक बार फिर दुनिया भर के सितारों ने शिरकत की है. इस बार 79th एडिशन 12 से 23 मई के बीच होस्ट किया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी यहां ग्लैमर, फिल्में और इंटरनेशनल सिनेमा का जबरदस्त मेला देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि इस साल 6 इंडियन फिल्मों का प्रीमियर भी कान्स में होने जा रहा है, जिससे इंडियन सिनेमा के लिए ये मौका और भी खास बन गया है.
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कान्स फिल्म फेस्टिवल में किसी फिल्म को मिलने वाला स्टैंडिंग ओवेशन सिर्फ तालियों की गूंज नहीं होता, बल्कि ये इस बात का साइन है कि फिल्म ने ऑडियंस के दिलों को गहराई से छू लिया है. ग्रैंड थिएटर लुमियर में जब ऑडियंस खड़ी होकर तालियां बजाती है, तो वो पल किसी भी फिल्ममेकर के लिए सपने जैसा होता है. हाल के सालों में इंडियन फिल्मों ने भी इस मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है और लगातार इंटरनेशनल स्टेज पर तारीफें हासिल कर रही है.
Homebound
इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक ‘होमबाउंड’ (Homebound), जिसे कान्स 2025 में लगभग नौ मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. नीरज घायवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने मुख्य किरदार निभाए थे. ये कहानी असली घटना पर आधारित थी, जो छोटे गांव से निकलकर दो लड़कों को बड़े सपनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते बदल जाते हैं.
All We Imagine as Light
‘होमबाउंड’ के साथ ही ‘ऑल वी इमेजन एज लाइट’ (All We Imagine as Light) ने कान्स में इतिहास रच दिया था. पायल कपाड़िया के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लगभग 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. फिल्म में कनी कुश्रुती, दिव्या प्रभा और छाया कदम जैसे कलाकार नजर आए. ये कहानी मुंबई में रहने वाली दो नर्सों की जिंदगी, उनकी दोस्ती और परेशानियों को दिखाती है. इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ग्रैंड प्रिक्स अवॉर्ड भी अपने नाम किया.
Kennedy
सनी लियोनीऔर अनुराग कश्यप की फिल्म ‘केनेडी’ (Kennedy) ने भी कान्स भी धमाल मचाया था. इस नियो-नोयर थ्रिलर का प्रीमियर कान्स के मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में हुआ था. फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म को लगभग 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और ऑडियंस ने इसकी कहानी और परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया था.
Masaan
विक्की कौशल की फिल्म ‘मशान’ (Masaan) भी इस लिस्ट में शामिल है. नीरज घायवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल के अलावा, ऋचा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी और संजय मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था. इस फिल्म को पांच मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में दो बड़े अवॉर्ड भी जीते थे.कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में भी इंडियन फिल्मों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. अलग-अलग कहानियों, और दमदार एक्टिंग के दम पर इंडियन फिल्में अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं.
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