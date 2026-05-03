Cannes 2026 के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी जैकलिन फर्नांडीस, पायल कपाड़िया बनी जूरी हेड

दुनिया के सबसे फेमस फिल्म समारोहों में शुमार कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में इस बार एक बार फिर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नाडीस नजर आने वाली हैं. 12 से 23 मई 2026 के बीच फ्रांस में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और जैकलीन भी अपने रेड कार्पेट लुक्स को लेकर खास तैयारी में जुटी हैं.

कान्स के रेड कार्पेट पर नजर आएगी जैकलीन

सूत्रों के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस इस साल भी कान्स के रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमरस और यूनिक अंदाज में नजर आएंगी. बीते कुछ वर्षों से वह लगातार इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और हर बार अपने फैशन सेंस और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहती हैं. ऐसे में इस साल भी उनके लुक्स को लेकर फैशन इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच खासा उत्साह बना हुआ है.

पिछले साल जैकलीन को रेड सी फिल्म फाउंडेशन की सिनेमा में महिलाए पहल के तहत सम्मानित किया गया था. इसके अंतर्गत उन्हें दुनिया की छह बेस्ट महिला कलाकारों में शामिल किया गया, जिन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन योगदान दिया है. इस सम्मान ने उन्हें वैश्विक मंच पर दक्षिण एशियाई सिनेमा की एक मजबूत प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया.

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जैक्लीन पहले भी हो चुकी शामिल

इससे पहले भी जैकलीन 2024 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जहां उन्होंने फिल्म द सब्सटेंस के प्रीमियर में शिरकत की थी. उनकी लगातार मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारतीय कलाकारों की अंतरराष्ट्रीय मंच पर पकड़ लगातार मजबूत हो रही है.

कान्स क्रिटिक्स वीक 2026 के जूरी अध्यक्ष

वहीं, इस साल के फेस्टिवल से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है. भारतीय फिल्ममेकर पायल कपाड़िया को कान्स क्रिटिक्स वीक 2026 के जूरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. यह उपलब्धि भारत के लिए खास मानी जा रही है, क्योंकि यह सेक्शन नए और स्वतंत्र सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है.

पायल कापड़िया के साथ जूरी में कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल होंगी, जिनमें ब्रिटिश फिल्म फंड से जुड़े क्यूबेक के अभिनेता थियोडोर पेलरिन, फ्रांसीसी संगीतकार ओकलू और थाई पत्रकार डोंसारोन कोविटवानिचा जैसे नाम शामिल हैं. यह विविधता दर्शाती है कि कान्स फिल्म फेस्टिवल वैश्विक सिनेमा का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है.

गौरतलब है कि पायल कापड़िया इससे पहले अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए कान्स में ग्रां प्री पुरस्कार जीत चुकी हैं, जिससे भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली थी. अब जूरी अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका और भी अहम मानी जा रही है. कुल मिलाकर, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारत की मौजूदगी इस बार और भी प्रभावशाली नजर आ रही है. एक तरफ जहां जैकलीन फर्नांडिस रेड कार्पेट पर अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरेंगी, वहीं दूसरी ओर पायल कापड़िया जैसी फिल्ममेकर जूरी में अहम भूमिका निभाते हुए भारतीय सिनेमा की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाती नजर आएंगी.