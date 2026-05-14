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Cannes 2026: बॉलीवुड सितारों के बीच कैसे मिलती है इंफ्लूएंसर्स को कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री?

Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का उत्सव नहीं रहा, बल्कि अब यह एक ग्लोबल फैशन, ब्रांडिंग और डिजिटल प्रभाव का सबसे बड़ा मंच बन चुका है. जहां पहले तक रेड कार्पेट पर सिर्फ बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी चर्चा में रहती थी, अब सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स भी इस इवेंट का अहम हिस्सा बन चुके हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 14, 2026, 06:30 AM IST
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Cannes 2026: बॉलीवुड सितारों के बीच कैसे मिलती है इंफ्लूएंसर्स को कांस फिल्म फेस्टिवल में एंट्री?

Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिवल पहले दुनियाभर की फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मशहूर था. इस फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर दीपिका पादुकोण तक जैसे बड़े-बड़े सितारे रेड कार्पेट पर नजर आते थे. लेकिन अब यह रेड कार्पेट सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फैशन और मार्केटिंग के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. खास बात यह है कि इन डिजिटल क्रिएटर्स की एंट्री किसी फिल्मी रोल की वजह से नहीं, बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू, सोशल मीडिया रीच और फैशन इंडस्ट्री में प्रभाव की वजह से होती है.

बीते कुछ सालों में कांस का स्वरूप काफी बदला है. साल 2026 तक आते-आते यह साफ हो गया है कि फिल्म फेस्टिवल अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह लग्जरी ब्रांड्स, फैशन हाउस, कॉस्मेटिक कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक बड़ा मार्केटिंग इवेंट बन चुका है. इसी बदलाव ने इंफ्लुएंसर्स के लिए कांस के दरवाजे खोल दिए हैं.

इंफ्लुएंसर से पूछा गया था सवाल

साल 2024 में इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस दीप्ति सावधानी ने अपना कांस डेब्यू किया था. तब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या इंफ्लुएंसर्स पैसे देकर कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक करते हैं? इस पर हसीना ने जवाब दिया था, 'हां, ये सच है. दरअसल, इंफ्लुएंसर और फेस्टिवल के बीच एक इंफ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी होती है, जिसे अच्छी-खासी रकम देनी पड़ती है. वहीं, कोई बड़ा ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाहता है, वह भी इंफ्लुएंसर को स्पॉन्सर करता है.'

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कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक निमंत्रण कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही मिलता है. इसलिए कांस आने वाले कई इंफ्लुएंसर्स खुद का पैसा खर्च करके भी इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं. रेड कार्पेट, होटल और अन्य एक्सेस के लिए कुछ क्रिएटर्स 8 से 12 लाख रुपये या उससे अधिक तक का भुगतान भी करते हैं. वहीं, जो इंफ्लुएंसर्स पीआर एजेंसियों से जुड़े होते हैं, उनके लिए भारत की कई पीआर एजेंसियां प्रतिनिधिमंडल के रूप में कांस जाती हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए रेड कार्पेट एक्सेस का इंतजाम करती हैं. वहीं, ब्रूट इंडिया हर साल कई भारतीय इंफ्लुएंसर्स को कांस में आमंत्रित करता है, जो रेड कार्पेट पर चलते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं. ब्रूट इंडिया ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में नैन्सी त्यागी को अपने साथ कांस ले जाने की पहल की थी.  

वहीं, इंटरनेट की दुनिया में अपनी फैशन डिजाइनिंग से मशहूर हुई नैन्सी त्यागी अपने टैलेंट की वजह से एक बड़ी डिजिटल क्रिएटर बन गई हैं. साल 2024 में वह कांस के रेड कार्पेट पर भी नजर आई थीं. दीप्ति के इस बयान के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं कि क्या नैन्सी भी पैसे देकर कांस गई थीं. नैन्सी त्यागी ब्रूट इंफ्लुएंसर्स पार्टनरशिप के जरिए वहां गई थीं. दीप्ति साधवानी ने नैन्सी त्यागी की कांस एंट्री पर बात करते हुए यह भी कहा था कि, 'अगर वो या कोई भी इंफ्लुएंसर पैसे देकर कांस जाता है, तो ये काफी विन-विन सिचुएशन है क्योंकि उन्हें काफी फायदा होता है और इतना तो इंफ्लुएंसर्स अपनी 2 या 3 ब्रांड डील्स से कमा सकते हैं.' 

 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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