Cannes Film Festival: 46 साल पहले Smita Patil और Shabana Azmi इस अंदाज में पहुंची थीं कांस!

Cannes Film Festival 2022: कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है. और इस बार भी इंडियन सेलेब्स कांस के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं. भारत से कई सेलेब्स कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आएंगे. जिनमे दीपिका पादुकोण (Deepika padukone), पूजा हेगड़े (Pooja Hegde), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) से लेकर टीवी एक्ट्रेस हेली शाह (Helly Shah) तक का नाम शामिल है. लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम बात कांस 2022 (cannes 2022) की नहीं करेंगे. बल्कि झलक दिखाएंगे 46 साल पहले 1976 में हुए कांस की जिसमें अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस ने हिस्सा लिया था.

1976 में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी और स्मिता पाटिल ने अपने दौर के मशहूर फिल्ममेकर श्याम बेनेगल संग शिरकत की थी. फिल्म ‘निशांत’ के लिए कांस फेस्टिवल में पहुंचीं ये एक्ट्रेस काफी सिंपल लुक में थीं. कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर शबाना आजमी ने खुद ये तस्वीर शेयर की थी. जिसमें दोनों ही अभिनेत्रियां पूरी तरह से भारतीय नारी की छाप छोड़ती नजर आई थीं. जब ये तस्वीर शबाना आजमी ने शेयर की तो इसे वायरल होते हुए भी देर ना लगी. दोनों का लुक काफी चर्चा में रहा था. और इससे एक बात साफ थी कि उस दौर में फिल्मों की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था ना कि कपड़ों पर. लेकिन आज कांस का दूसरा नाम फैशन और स्टाइल बन गया है.

In Cannes1976 for Nishant in official section.The simplicity of it all. Film was important not the clothes! pic.twitter.com/hmHA2LHCN1

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) April 15, 2017