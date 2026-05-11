The Cannes: आखिर क्या है कान्स फिल्म फेस्टिवल? जानें इसका इतिहास और कैसे मिलती है फिल्मों को एंट्री

Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिवल जो आज किसी फिल्मी जगत का सबसे बड़ा इवेंट है. यह फेस्टिवल सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि सिनेमा का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. इसकी शुरुआत करीब 80 साल पहले हुई थी. आइए ऐसे में जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसमें फिल्मों को एंट्री कैसे मिलती है.
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The Cannes: दुनियाभर के फिल्म प्रेमियों की नजरें इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) पर टिकी हुई हैं. यह फिल्म फेस्टिवल आज फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के लिए सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है. इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा. भारत के समयानुसार इसकी ओपनिंग सेरेमनी 12 मई की शाम से देर रात के बीच शुरू होगी. हर साल फ्रांस के खूबसूरत शहर कान्स में होने वाला यह आयोजन सिर्फ रेड कार्पेट और ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विश्व सिनेमा का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. इस मंच पर फिल्मों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि कला के रूप में देखा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कान्स फिल्म फेस्टिवल का इतिहास क्या है और इसमें फिल्मों को एंट्री कैसे मिलती है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करीब 80 साल पहले, साल 1946 में हुई थी. दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कला और संस्कृति को नई पहचान देने के उद्देश्य से फ्रांस ने इस फिल्म समारोह की शुरुआत की थी. दरअसल, उस दौर में इटली का वेनिस फिल्म फेस्टिवल काफी फेमस था, लेकिन उस पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप लगते थे. ऐसे में फ्रांस ने एक ऐसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की नींव रखी. इसका उद्देश्य दुनियाभर के सिनेमा को बढ़ावा देना, नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और विभिन्न देशों की संस्कृतियों को फिल्मों के माध्यम से एक-दूसरे के करीब लाना था. पहला कान्स फिल्म फेस्टिवल सितंबर 1946 में आयोजित हुआ था. धीरे-धीरे यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल बन गया. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी फिल्म का कान्स में चुना जाना ही उसके लिए दुनियाभर में पहचान की गारंटी माना जाता है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल को दुनिया का सबसे बेस्ट फिल्म फेस्टिवल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां सिर्फ बड़ी कमर्शियल फिल्मों को ही नहीं, बल्कि कंटेंट और क्रिएटिविटी को भी प्राथमिकता दी जाती है. इस फेस्टिवल में दुनियाभर के बेहतरीन निर्देशक, लेखक, निर्माता और कलाकार अपनी फिल्मों के साथ पहुंचते हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा सम्मान 'पाम ड'ओर पुरस्कार' (Palme d'Or) है, जिसे बेस्ट फिल्म को दिया जाता है. इसे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट अवॉर्ड्स में गिना जाता है. कई ऐसी फिल्में हैं, जिन्हें कान्स में सराहना मिली और फिर उसके बाद वे ऑस्कर तक पहुंचीं, जिसके बाद वे दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गईं. इसके अलावा यहां फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म मार्केट और को-प्रोडक्शन डील्स भी होती हैं. इसकी वजह यह है कि यह फेस्टिवल फिल्ममेकर्स के लिए काफी अहम मंच माना जाता है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल में एंट्री पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. हर साल दुनियाभर से हजारों फिल्में फेस्टिवल के लिए भेजी जाती हैं, लेकिन इनमें से बेहद कम फिल्मों को चुना जाता है. फिल्मों को अलग-अलग कैटेगरी में चुना जाता है. इनमें मुख्य प्रतियोगिता, अन सर्टेन रिगार्ड, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, क्रिटिक्स वीक और प्रतियोगिता से बाहर दिखाई जाने वाली फिल्में जैसी कैटेगरी शामिल होती हैं. इसके बाद फिल्मों के ऑफिशियल सिलेक्शन की एक अलग प्रक्रिया होती है. फेस्टिवल की टीम और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स फिल्मों को देखकर और उनकी कहानी को समझकर तय करते हैं कि कौन-सी फिल्म कान्स के स्तर पर खरी उतरती है. इस सिलेक्शन के दौरान फिल्म की कहानी, निर्देशन, तकनीकी गुणवत्ता, सिनेमैटोग्राफी और दुनियाभर में पड़े उसके प्रभाव को देखा जाता है. इस दौरान यह भी नियम होता है कि फिल्म इससे पहले किसी बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल या थिएटर में रिलीज नहीं हुई हो. कई फिल्ममेकर अपनी फिल्मों का दुनियाभर में प्रीमियर सीधे कान्स में करते हैं, ताकि उन्हें वैश्विक पहचान मिल सके.
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