/फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची कब और क्यों चलती है? जानिए U, UA और A सर्टिफिकेट का पूरा खेल; CBFC सदस्य ने खोले कई राज

किसी भी फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड (CBFC) के ढेर सारे रूल और रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है. इसके बिना किसी भी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने की इजाजत नहीं मिलती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के मेंबर राज मिश्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने साफ किया कि बोर्ड फिल्मों की स्क्रीनिंग और सर्टिफिकेशन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाता है. इसके नियमों का उल्लंघन करने पर भारी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
इस पूरे बोर्ड को चलाने और इसकी देखरेख के लिए एक खास स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की तरफ से सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है. राज मिश्रा ने बताया कि हाल ही में इस अहम पद की पूरी जिम्मेदारी प्रसून जोशी संभाल रहे हैं. सेंसर बोर्ड का मुख्य काम ये सुनिश्चित करना होता है कि समाज में दिखाई जाने वाली कोई भी फिल्म देश के नियमों और तय गाइडलाइंस के खिलाफ न हो. इसके लिए एक पूरी टीम काम करती है. बताया जाता है कि इस बोर्ड में एक अध्यक्ष के अलावा 25 और गैर सरकारी मेंबर्स होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.
इसके बाद दूसरी कैटेगरी ‘ए’ (A) सर्टिफिकेट की होती है, जो सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की यंग जनरेशन की ऑडियंस के लिए होती है, जिनमें ज्यादातर एडल्ट फिल्में आती हैं, जिनमें बोल्ड-इंटीमेट या जरूरते से ज्यादा खुन खराबा दिखाया जाता है ऐसी फिल्में शामिल होती हैं. तीसरी कैटेगरी ‘यूए’ (UA) होती है, जिसका सीधा मतलब है कि बच्चे इस फिल्म को अपने माता-पिता या किसी बड़े की देखरेख में ही देख सकते हैं. राज मिश्रा ने बताया कि जिन फिल्मों में बहुत ज्यादा क्राइम, मारकाट या हिंसा दिखाई जाती है, उन्हें आमतौर पर ‘ए’ कैटेगरी में रखा जाता है. यह दर्शकों की मानसिक सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है.
इसके बाद दूसरी कैटेगरी ‘ए’ (A) सर्टिफिकेट की होती है, जो सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की यंग जनरेशन की ऑडियंस के लिए होती है, जिनमें ज्यादातर एडल्ट फिल्में आती हैं, जिनमें बोल्ड-इंटीमेट या जरूरते से ज्यादा खुन खराबा दिखाया जाता है ऐसी फिल्में शामिल होती हैं. तीसरी कैटेगरी ‘यूए’ (UA) होती है, जिसका सीधा मतलब है कि बच्चे इस फिल्म को अपने माता-पिता या किसी बड़े की देखरेख में ही देख सकते हैं. राज मिश्रा ने बताया कि जिन फिल्मों में बहुत ज्यादा क्राइम, मारकाट या हिंसा दिखाई जाती है, उन्हें आमतौर पर ‘ए’ कैटेगरी में रखा जाता है. ये ऑडियंस की मेंटल स्ट्रेस के लिहाज से जरूरी है.
वहीं, अगर किसी फिल्म में बहुत कम या हल्की-फुल्की हिंसा दिखाई गई है, तो उसे ‘यूए’ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. ये एक तरह का सेफ्टी क्लॉज है, ताकि बच्चों पर इसका बुरा असर न पड़े. हाल ही में यही तीन मेन कैटेगरी काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं. अब सवाल उठता है कि अगर पांच सदस्यों की कमेटी किसी फिल्म को पास करने से मना कर दे, तो फिल्ममेकर्स क्या कदम उठा सकते हैं? ऐसे में मेकर्स के पास फिल्म को दोबारा जांच के लिए भेजने का पूरा अधिकार होता है. री-एग्जामिनेशन के इस प्रोसेस में फिल्म को 11 सदस्यों की एक बड़ी कमेटी के सामने दोबारा दिखाया जाता है, जो एक बार फिर फिल्म की जांच करती है.
अगर ये बड़ी कमेटी भी फिल्म को पास करने से इनकार कर देती है, तो मेकर्स के पास दिल्ली में मौजूद ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने का आखिरी ऑप्शन बचता है. हालांकि, राज मिश्रा ने ये भी साफ किया कि ऐसे गंभीर मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जहां फिल्म को हर स्तर पर रिजेक्शन का सामना करना पड़े. सेंसर बोर्ड फिल्मों को सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ जरूरी कसौटियों को ध्यान में रखता है. फिल्म की कहानी और उसका प्रजेंटेशन आज के मॉर्डन दौर के हिसाब से होना चाहिए. समय के साथ बोर्ड के नियम भी बदलते रहते हैं. आज के समय में थोड़ी-बहुत हिंसा को स्वीकार कर लिया जाता है.
अगर फिल्म में बहुत ज्यादा खौफनाक या घिनौने सीन दिखाए गए हैं, तो बोर्ड को दखल देना पड़ता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज पर गलत असर न पड़े. आखिर में राज मिश्रा ने ये भी साफ किया कि फिल्ममेकिंग में पूरी क्रिएटिव आजादी मिलती है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं तय की गई हैं. कोई भी फिल्म देश विरोधी विचारों को बढ़ावा देने वाली या राष्ट्र की नीतियों को नीचा दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए. उन्होंने राजनीतिक दबाव की बातों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड पूरी निष्पक्षता से काम करता है. उन्हें आज तक किसी फिल्म को लेकर कोई फोन या राजनीतिक दबाव नहीं मिला है.