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फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची कब और क्यों चलती है? जानिए U, UA और A सर्टिफिकेट का पूरा खेल; CBFC सदस्य ने खोले कई राज

CBFC Film Certification Explain: क्या आप जानते हैं कि फिल्मों को थिएटर तक पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. कितने लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. एक छोटी सी गलती मेकर्स को जेल पहुंचा सकती है. सेंसर बोर्ड के मेंबर राज मिश्रा ने फिल्मों की री-एग्जामिनेशन से लेकर बैन होने तक के कई चौंकाने वाले सीक्रेट्स खोले हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:30 AM IST
फिल्मों पर सेंसर बोर्ड की कैंची कब और क्यों चलती है? जानिए U, UA और A सर्टिफिकेट का पूरा खेल; CBFC सदस्य ने खोले कई राज
Image Credit: CBFC Film Certification ExplainSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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